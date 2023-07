Le Monastère du Gesù à Saint-Josse voit le bout du tunnel

Après les projets avortés d’hôtel cinq étoiles ou de marché alimentaire, les promoteurs immobiliers VDD Project Development et Redet ont obtenu un permis définitif pour un programme résidentiel et commercial moins clivant.

Depuis près de 20 ans, les porteurs successifs du projet cherchent désespérément une solution pour faire revivre le site emblématique – mais négligé – du Gesù, logé dans la rue Royale face au Botanique.

Un parcours mouvementé de plans variés

Les derniers services de culte publics sur ce site religieux remontent à 1977. Les murs ont ensuite progressivement été laissés à l’abandon et se sont délabrés. En 2007, l’ensemble du site du Gesù est racheté par Rue Royale SA, filiale du groupe Rosebud Hotels Holdings. Un ambitieux hôtel de luxe de 150 chambres y est alors projeté selon les plans des architectes de DDS+.

Cependant, dès le dépôt de la première demande de permis en 2006, le projet se heurte à une solide opposition. Dans les années qui suivent, les contentieux sont intenses, la démolition des immeubles d’angle est interdite et le recours introduit auprès du Conseil d’Etat par les opposants décide qu’il faut aussi prévoir des logements sur le site.

Après un examen complet des plans, un nouveau dossier est déposé dès 2013 pour un hôtel de luxe de 75 chambres, un restaurant et 77 appartements. Le permis d’urbanisme accordé en 2015 est à nouveau contesté aussitôt par diverses associations bruxelloises.

Jardin intérieur du Royal Botanic © DDS+ Architects

Après une période mouvementée au cours de laquelle 220 sans-papiers emménagent dans l’ancien monastère, la société anonyme Rue Royale décide finalement de vendre une partie du site aux promoteurs VDD Project Development et Redet. La partie revendue concerne le bâtiment néo-classique à l’angle de la rue Royale et de la chaussée de Haecht, le bâtiment du monastère de la rue Traversière, ceux de la rue Stassart et le jardin intérieur.

L’église et la chapelle restent pour l’instant propriété de Rue Royale SA, avec l’intention de les transformer en marché alimentaire. Cependant, ces plans ont récemment été hypothéqués par la faillite prononcée du propriétaire des lieux.

Permis définitif obtenu

De leur côté, les promoteurs VDD Project Development et Redet ont récemment reçu le permis définitif pour leur projet indépendant pour un total de 15 000 m2. En collaboration avec les architectes de DDS+ et les ingénieurs de VK et DS Engineering, le site historique sera transformé en un complexe polyvalent avec des fonctions à la fois résidentielles et commerciales.

Appartements, auberge et coliving au programme

Un total de 57 appartements traditionnels seront développés dans le bâtiment néoclassique restauré au coin de la rue Royale (avec vue sur le jardin botanique) et dans le nouvel immeuble adjacent de la rue Stassart (avec vue sur le jardin intérieur et la façade arrière du Gesù).

L’ancien couvent adjacent à la rue Traversière a récemment été vendu par VDD et Redet à YUST (Young Urban Style) qui, après Anvers et Liège, proposera des séjours courts et longs en combinaison avec le travail, les événements, la gastronomie et la culture. 49 chambres pour séjours courts seront aménagées aux premier et deuxième étages. 91 appartements de coliving seront logés aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième étages.

Côté rue Traversière © DDS+ Architects

Tous les appartements disposeront d’une salle de bain privée, d’une cuisine ouverte et d’un espace salon avec chambre(s), ainsi que d’installations communes, telles que des espaces salon, un centre de fitness, un restaurant avec une terrasse extérieure et un jardin paysager.

Au rez-de-chaussée, divers espaces communs et installations de restauration, avec accès direct au jardin intérieur, sont prévus et seront accessibles au grand public. 40 parkings privatifs seront mis à la disposition des riverains sur le site.