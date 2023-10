Lancement d’une procédure européenne pour sauver le Palais du Midi 

Europa Nostra Belgium veut introduire une procédure de reconnaissance internationale pour protéger le Palais du Midi, passablement secoué par le dernier scénario de construction de la ligne de métro 3.

Alors que la procédure de classement pour le Palais du Midi n’a pas encore été ouverte par le gouvernement régional suite à la pétition de classement déposée en juillet dernier, le Palais du Midi fait actuellement l’objet d’une candidature au programme «7 Most Endangered Monuments» piloté par Europa Nostra, fédération paneuropéenne du patrimoine.

La représentation belge de ce réseau (Europa Nostra Belgium) exposera mercredi prochain (le 25 octobre), à proximité directe du site concerné, les contours et impacts possibles de cette procédure de reconnaissance internationale. Les principaux fondements de ces dossiers de reconnaissance patrimoniale – qui dépasse largement le sauvetage des façades – sont sur la table : spécificités architecturales de tout le bâtiment, histoires industrielle et collective, intérêt social mais aussi portée immatérielle de ce monument phare pour le quartier.

«Autant d’éléments qui ont été invisibilisés et banalisés depuis le projet public de démolition mais qui méritent d’être enfin exposés clairement, sur base d’un travail documentaire minutieux», insiste l’ARAU (Atelier de recherche et d’action urbaines), qui a fait de ce dossier un de ses combats prioritaires et dont le siège social se situe non loin de cet épicentre.