La vente des 23 immeubles bruxellois de la Commission européenne est clôturée

Le département immobilier (OIB) de la Commission européenne a mis à l’étalage – en un seul lot – 23 immeubles de son portefeuille historique bruxellois pour un total de près de 350.000 m2. Un seul candidat avait répondu à l’appel la semaine dernière.

Il y a un peu plus d’un mois, l’OIB (Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles) a publié sur le site officiel de l’Union européenne un important marché public cadrant la vente prévisionnelle de pas moins de 23 immeubles qu’elle souhaite délaisser car ils ne répondent plus à ses nouveaux critères environnementaux et fonctionnels).

Sur la table, pas moins de 350.000 mètres carrés de bureaux à reconvertir logés au cœur de la capitale, à commencer par le quartier européen. Selon nos informations, les candidats ne se bousculent pas au portillon pour télécharger la base de données contenant les informations confidentielles détaillées relatives aux immeubles à vendre et à la visite de ceux-ci.

Seule la candidature de consortium Cityforward chapeautée par la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPIM), associée à Ethias et Whitewood avait été validée la semaine dernière. Et l’appel à candidatures est clôturé depuis vendredi 15 septembre. Le fonds souverain belge, qui a déjà noué de solides contacts avec les différentes autorités publiques concernées pour cadrer son projet de reconversion phasé, tient donc la corde et devrait rapidement être averti officiellement par l’OIB de l’existence ou non d’un autre candidat de dernière minute.

En mai dernier, lors de la présentation du fonds Cityforward et du projet à long terme que le véhicule qui hébergera l’ensemble du portefeuille entend mener à bien, ses principaux pilotes ont chiffré le coût global de l’opération (rachat et reconversion) à près de 2 milliards d’euros: un montant que peu d’acteurs peuvent aujourd’hui mettre sur la table pour une offre aussi complexe.

Prochaine étape

Dans l’appel à candidature(s) publié le 11 août dernier figure également le descriptif de la suite du programme. Lors de la seconde étape, le ou les opérateurs économiques retenus pour acquérir l’ensemble des 23 immeubles en un seul lot et en l’état (sans garantie des vices apparents ou cachés) sont invités à soumettre une offre inconditionnelle. Les bâtiments concernés seront ensuite cédés sur la période 2024 à 2028, lorsque la Commission européenne en sera devenue pleinement propriétaire. «Les détails, et notamment la clé de répartition du prix de vente par immeuble, seront inclus dans les documents contractuels annexés à l’invitation à remettre une offre. La Commission retiendra uniquement l’offre valide la plus élevée», stipule l’appel à marché.

Ce dernier mentionne également que le Parlement européen et le Conseil de l’UE devront encore entériner l’offre retenue par l’OIB au terme de cette seconde phase.

La tour NorthLight du complexe précédemment occupé par Engie vient d’être emménagée par trois agences européennes. Crédit photo: EmDee

«En cas d’approbation de la transaction par le Conseil de l’UE et par le Parlement européen, l’ordonnateur pourra accepter l’offre et le candidat retenu sera informé par la Commission par courrier électronique de l’acceptation et sera invité à signer la Convention endéans le mois», précise encore la procédure officielle.

Trois agences européennes ont déjà migré dans le quartier nord

Le même fonds public-privé qui tient la corde pour le rachat de l’ensemble du portefeuille de la Commission européenne mis à l’étalage vient par ailleurs d’accueillir trois agences européennes dans une des tours Engie logées dans le quartier nord. Les 30.000 mètres carrés rachetés (NorthLight) dans la moitié de l’immeuble vidée par Engie récemment ont été reconditionnés et certifiés BREEAM Excellent (label environnemental).

Les nouveaux occupants à se partager la tour sont les agences exécutives pour la recherche (REA), pour l’éducation et la culture et celle du Conseil européen de l’Innovation et des PME (EISMEA).

LISTE DES IMMEUBLES CONCERNES – TOTAL : 344 333 m2

(superficie, année de construction et date de disponibilité)