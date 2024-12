Vous envisagez de rénover votre maison et souhaitez bénéficier des primes à la rénovation? Seuls les travaux qui amélioreront l’efficacité énergétique du bâtiment sont éligibles à ces aides financières. Petit récapitulatif.

« Puis-je rénover ma salle de bains avec les primes? », nous demande un lecteur. C’est une bonne question, mais la réponse dépend des travaux envisagés. Tous ne sont pas couverts.

Selon Jacques Fraipont, expert du guichet énergie de Namur, les rénovations purement esthétiques ou liées aux équipements sanitaires ne donnent droit à aucune aide. « On a une vieille baignoire, on veut installer une douche à l’italienne? Alors il n’y a pas de primes », explique-t-il. Il existe néanmoins quelques exceptions, qui donnent droit uniquement à la prime Toiture et Petits travaux (voir tableau). « Par contre, on veut isoler thermiquement le mur extérieur ou gérer des problèmes d’humidité ascensionnelle? Ou même installer un système de ventilation? Alors là, on peut bénéficier des aides de la Région. Mais c’est à peu près tout dans une salle de bains. »

Quels travaux donnent droit aux primes?

Outre la salle de bains, une personne qui souhaite rénover sa cuisine, modifier ses portes intérieures ou repeindre ses murs n’aura pas droit à un soutien financier. « Énergie, salubrité et puis équipements de chauffage et de ventilation, voilà l’ensemble des postes qui donnent accès aux primes Habitation et Toiture et Petits travaux », résume l’expert. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie?

Prime Habitation: les travaux concernés

Pour plus de détails quant aux montants des primes que vous pouvez obtenir ainsi que les critères techniques à respecter, consultez la brochure officielle de la Région wallonne.

Prime Toiture et Petits travaux: les travaux concernés

Pour plus de détails quant aux montants des primes que vous pouvez obtenir ainsi que les critères techniques à respecter, consultez la brochure officielle de la Région wallonne.

En résumé, rénover son habitation tout en bénéficiant des primes nécessite une bonne compréhension des critères d’éligibilité. Priorité est donnée aux travaux qui améliorent l’efficacité énergétique, la salubrité ou les performances des systèmes de chauffage et de ventilation. Avant de commencer vos travaux, prenez le temps de vérifier les conditions spécifiques et les documents à fournir. Une planification rigoureuse vous permettra de maximiser les aides financières et d’optimiser le confort de votre maison, tout en réduisant votre empreinte énergétique.