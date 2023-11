Bruxelles, Rome, Paris… Quelles sont les capitales les moins chères en immobilier et quel est le pouvoir d’achat des citadins? Meilleurs Agents, spécialisé dans l’estimation immobilière en ligne, dresse le portrait du marché européen.

Après un pic des prix de l’immobilier provoqué par la crise sanitaire, la tendance commence tout doucement à s’inverser en Europe. La hausse des taux d’intérêt a fragilisé le marché, provoquant un ralentissement de la hausse des prix et parfois même une baisse dans certaines grandes villes. C’est notamment le cas à Paris, où le coût au mètre carré a perdu 5,6% en un an. De manière générale, les prix des logements ont baissé de 1,7% dans la zone euro par rapport à l’année dernière. Mais quelles capitales européennes présentent le meilleur pouvoir d’achat immobilier? Éléments de réponse avec une étude de Meilleurs Agents.

Une baisse notable à Paris, mais…

Durcissement des conditions d’accès au crédit, hausse des taux d’intérêt… La capitale française est certainement la plus impactée par la conjoncture actuelle. Son marché immobilier enregistre en effet la plus forte baisse cette année (-5%). Malgré une chute notable des prix, le secteur reste tendu et les transactions diminuent. Il faut dire, le prix du mètre carré demeure encore parmi les plus élevés des capitales européennes (9857€/m²), le pouvoir d’achat y est donc relativement faible. Un couple de Français qui souhaite devenir propriétaire dans la capitale ne peut prétendre qu’à 17m2 en moyenne.

« Le marché parisien a fait volte-face, passant d’une situation de pénurie à une véritable accumulation de biens à vendre », constate Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques. « Le nombre d’annonces de vente disponibles sur le marché a augmenté de +43% depuis janvier 2023. Les délais de vente se sont également allongés, avec actuellement une moyenne de quatre jours de plus qu’il y a un an ».

Un ralentissement général qui n’a pourtant pas l’air d’impacter les tarifs des logements dans les capitales du sud. Au contraire… Lisbonne affiche +7,3% et Madrid +3,2% en 1 an. La capitale espagnole présente un prix au mètre carré attractif (4 037€/m²) et demeure dans une tendance à la hausse.

Les Bruxellois, pas si mal lotis

La hausse des taux d’intérêt, accompagnée d’une augmentation des prix tout juste stabilisée, a réduit considérablement la capacité d’emprunt des ménages. Par conséquent, leur pouvoir d’achat a lui aussi chuté. Certains se voient donc obligés de renoncer à la maison de leur rêve et de revoir leurs ambitions à la baisse en se tournant vers des logements plus petits.

Mais à Bruxelles, les citoyens ne semblent pas si mal lotis. La capitale belge présente, avec Rome, le meilleur pouvoir d’achat immobilier de l’ensemble des villes étudiées. Dans ces deux métropoles, un couple sans enfants et percevant le revenu national médian, peut prétendre à des logements de respectivement 62m2 à Bruxelles et de 42m2 à Rome. En moyenne, le mètre carré d’une habitation bruxelloise s’échange à 3322€, soit près de trois fois moins cher qu’à Paris!

À Lisbonne en revanche, un couple de Portugais ne pourra accéder qu’à 13m2 avec un prix moyen de 5366€/m². Un pouvoir d’achat bien plus restreint, donc… « Au Portugal, les prix de l’immobilier ont connu une augmentation considérable de près de +80% entre 2017 et 2022, dépassant largement l’évolution des salaires moyens sur la même période (+24,8%). Ceci découle des efforts déployés par le gouvernement portugais pour stimuler la reprise économique après la crise de 2007-2008, entraînant un afflux de capitaux étrangers qui a déséquilibré le marché du logement » analyse Barbara Castillo Rico, Responsable des études Économiques chez Meilleurs Agents.