Gaëtan Hannecart monte dans le capital de Vicinity

Abacus Group, la société d’invest familiale de Gaëtan et Bénédicte Hannecart et de Bruno Vande Vyvere, entre de plain-pied dans le fonds immobilier Vicinity Affordable Housing Fund pour accélérer son développement.

Deux ans et demi après sa création, Vicinity Affordable Housing Fund, qui a déjà convaincu à l’origine une large palette d’investisseurs fidèles tant privés que publics et institutionnels – dont Belfius Insurance, KBC, VDK, Hydralis (fonds de pension de Vivaqua), Securex, Ethias, SFPIM RE, Finance&Brussels, SRIW, Noshaq – passe la vitesse supérieure. La holding familiale d’investissement Abacus Group (Matexi, Sibomat, Creafund, etc.), fondée par Gaëtan Hannecart et Bruno Vande Vyvere, vient en effet de faire une entrée significative dans le capital de la société qui gère le fonds, avec l’objectif d’y apporter toute son expérience.

A cet effet, Gaëtan Hannecart, le CEO d’Abacus Group et président exécutif de Matexi, occupera un siège au Conseil d’administration de la société de gestion aux côtés du CEO et fondateur, Jean-Baptiste Van Ex et du CFO, Vincent Meulders. Mais aussi de Laurence Gacoin (C-Energy) et Virginie Samyn: «Ces deux administratrices indépendantes ont été conviées début 2023 pour offrir au fonds leur expertise en matière d’immobilier et d’innovations durables, pour l’une, d’investissements à impact social et sociétal, pour l’autre», précise Jean-Baptiste Van Ex.

Positionnement commun

Les dirigeants d’Abacus Group et de Vicinity disent partager le même «esprit entrepreneurial» pour la mise en œuvre rapide de solutions de logements plus abordables «dans un monde où l’équation immobilière est de plus en plus compliquée, entre hausse des taux d’intérêt hypothécaires, augmentation des coûts de construction et coûts financiers, exigences en matière de mise aux normes énergétiques et procédures complexes d’obtention de permis».

«Nous croyons très fort au positionnement de Vicinity, qui correspond aux besoins de plus en plus pressants en matière de logement locatif abordable, basse énergie, et intégré dans des quartiers agréables à vivre. De plus, Abacus Group et Vicinity partagent le même principe de durabilité, où la création de valeur financière doit être complétée d’impacts positifs sociaux et écologiques. Après l’alimentation, un logement de qualité est un besoin essentiel négligé depuis trop longtemps. Sans logement décent, une bonne intégration sociale n’est pas possible», insiste Gaëtan Hannecart, qui rappelle que bien entendu les règles de rigueur en matière de bonne gouvernance seront scrupuleusement appliquées dans tous les marchés où Matexi et Vicinity viendraient à interagir. Ce dernier rappelle au passage que Matexi avait déjà été un des pères fondateurs de la Société immobilière réglementée HomeInvest Belgium, une des premières à miser stratégiquement sur le marché locatif résidentiel dès 1998.

Projet Paradis Express, Liège-Guillemins. 43 appartements (sur 115) du volet résidentiel de ce projet mixte, développé par Matexi, viennent d’être rachetés fin août par le fonds Vicinity affordable housing pour élargir son offre liégeoise. © Matexi

Jean-Baptiste Van Ex renchérit: «Nous voulons vraiment répondre significativement et rapidement à la problématique d’accessibilité au logement, qui frappe un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens alors même que ce toit est le premier critère d’intégration et de stabilité. Notre stratégie est d’offrir au marché des logements locatifs abordables, peu ou pas consommateurs d’énergie. L’arrivée d’Abacus Group dans le fonds en tant qu’investisseur et partenaire et l’expérience de Gaëtan Hannecart au sein du conseil d’administration est donc un turbo de taille», précise-t-il.

Marché plus ouvert et ouverture du capital

Vicinity, dont le patrimoine immobilier actuel (50% opérationnel/50% en développement ou à développer) toise les 160 millions d’euros, se présente également comme une solution de financement alternatif pour les promoteurs immobiliers (dont Cordeel et d’autres), qui doivent parfois réinventer leur modèle et élargir leurs sources de financement. D’ici quelques semaines, le fonds inaugurera d’ailleurs un immeuble de 45 unités de logements à Liège (développé par Matexi), face à la gare des Guillemins, ainsi qu’un immeuble de 30 unités de logements à Ixelles, place Saint-Boniface, «où le permis a été délivré en six mois». Quatre autres projets seront délivrés en 2025, 2026 et 2029, à Liège, à Schaerbeek (à proximité de la RTBF, avec communauté d’énergie), à Forest et à Anvers. «Le marché immobilier est aujourd’hui bien plus ouvert et abordable qu’il y a trois ans. C’est donc le moment de se donner les moyens financiers pour y prendre des positions viables pour nous», insiste Jean-Baptiste Van Ex.

Surfant sur l’arrivée d’Abacus Group, plusieurs actionnaires existants en ont profité pour augmenter leurs engagements dans le fonds, ce qui devrait permettre à ses gestionnaires de poursuivre son développement rapide. Par ailleurs, la société prépare déjà une prochaine augmentation de capital, planifiée au cours du quatrième trimestre de cette année et durant laquelle de nouveaux actionnaires devraient venir élargir l’actuel tour de table.