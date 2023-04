Expertise Immo: faut-il acheter avant de vendre ou l’inverse?

Si les risques sont partagés, il convient de bien y réfléchir. Voici ce qui vous attend dans les deux cas de figure.

Lorsqu’un propriétaire décide de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre, il fait souvent face à un choix crucial. Acheter avant de vendre ou vendre avant d’acheter, dans quel ordre procéder? Si les risques sont partagés, il convient de bien y réfléchir afin de prendre la meilleure décision. Voici ce qui vous attend dans les deux cas de figure.

Acheter avant de vendre

Acheter avant de vendre son bien actuel présente l’avantage d’accéder immédiatement à son futur logement. Vous pouvez alors prendre le temps de rechercher un bien à la hauteur de vos attentes, sans craindre de vous retrouver à la rue du jour au lendemain. Et ce d’autant plus que l’offre de biens n’est pas très étendue ces derniers temps.

En revanche, ce choix peut être risqué car vous ne savez pas avec certitude à quel prix vous pourrez vendre votre bien actuel. Il est important de conserver une certaine sécurité financière car rien n’est jamais acquis en immobilier. De toute évidence, il est dangereux de se baser sur une estimation immobilière, sachant qu’elles ne sont pas toujours fiables. Il peut en effet y avoir une marge d’erreur de 20%.

La banque pourrait vous octroyer un montant de crédit que vous ne saurez jamais rembourser.

Le risque de ne pas retirer assez d’argent de la vente pour payer ses dettes est donc bien réel. Le risque de refuser des offres qui ne rencontrent pas vos besoins financiers aussi. Vous risquez d’attendre trop longtemps de meilleures offres qui ne viendront généralement pas. Ceci “grillera” votre bien qui se vendra avec le temps encore moins cher.

Si vous choisissez d’acheter avant de vendre, vous devez demander à la banque l’accord pour un crédit-pont. L’établissement devra alors effectuer une expertise bancaire. Hélas, cette expertise n’est pas plus juste que celle des agents immobiliers. La banque pourrait ainsi vous octroyer un montant de crédit que vous ne saurez jamais rembourser.

Vendre avant d’acheter

La deuxième option envisageable est de vendre son bien avant d’acheter. Dans ce cas de figure, vous limitez le risque financier car vous connaissez le prix de vente exact avant d’investir dans un autre bien. Par la suite, vous pourrez mieux cibler le budget de votre future habitation. Cela vous permettra aussi de faire une offre sans condition suspensive d’octroi de crédit, plus séduisante aux yeux des vendeurs.

Cependant, vendre avant d’acheter vous oblige à retrouver un logement rapidement. Cette situation est rendue plus délicate de par la faible offre de biens. Dans ce cas, la location temporaire entre les deux reste la meilleure option à envisager mais elle peut s’avérer coûteuse en cas d’habitation meublée et peu attrayante à première vue.

Un choix personnel

Quelle que soit l’option que vous choisissez, il y a un risque. Dans le premier cas, il est financier. Dans le deuxième, il est pratique. Il paraît en effet plus prudent de payer ses dettes avant d’en contracter de nouvelles et d’opter pour la deuxième option , donc vendre avant d’acheter. Mais dans certains rares cas, la première option peut être possible si le vendeur du bien convoité accepte une condition suspensive de vente de votre bien mais peu y sont favorables. La première option est également intéressante si vous n’avez pas besoin du produit de la vente pour acheter.

Finalement, le choix entre les deux options dépend de votre situation financière, de votre capacité à gérer le stress, à être proactif et à négocier les conditions de votre achat et de votre vente. Mais dans tous les cas, il est important de prendre en compte les aléas du marché immobilier.