Combien faut-il gagner pour devenir propriétaire ? (Infographie)

Quelles sont les salaires mensuels bruts nécessaires pour acheter un appartement dans les différentes provinces belges ? Voici la question posée par la plateforme de comparaison de produits financiers HelloSafe.

Pour se payer un appartement de 50 m² en Belgique, il faut gagner un salaire mensuel brut de minimum 4.295 euros même si d’importantes disparités existent entre les provinces.

C’est en Flandre Occidentale qu’il faudra gagner davantage puisque pour se permettre un appartement de 50m², il faut gagner 6.415,33 euros, soit 2,7 fois plus que dans le Hainaut, où 2.381,16 euros sont suffisants.

Bruxelles-Capitale est la deuxième province la plus chère. 5.870 euros bruts par mois sont nécessaires pour devenir propriétaire. Là aussi, il existe des disparités dans les salaires nécessaires pour se procurer d’un bien immobilier. Ixelles est la commune la plus chère puisqu’il faut gagner 95.000 euros brut par an, soit 7.928 euros par mois pour un appartement. Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht et Koekelberg sont les communes les plus abordables avec un salaire brut inférieur à 50.000 euros.