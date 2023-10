Bruxelles: Arcadis chargé de concevoir la future liaison de tram entre Belgica et la Gare du Nord  

Bruxelles Mobilité a désigné le consortium réuni autour du bureau d’études Arcadis pour réaliser la future ligne de tram entre la gare de Bruxelles-Nord et le site Tour & Taxis, en direction de la station de métro Belgica.

Il s’agit d’une des lignes les plus attendues dans le nord de la capitale, celle qui doit relier d’ici 2027 la gare du Nord à la station de métro Belgica, à Molenbeek-Saint-Jean. À terme, cette ligne de tram sera prolongée jusqu’à Bruxelles-Central. Et c’est le consortium composé du bureau d’études Arcadis associé au cabinet d’architecture LA/BA, aux urbanistes de CityTools et aux paysagistes de Taktyk, qui a été désigné par l’administration régionale chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements pour réaliser ce chantier stratégique. La demande de permis a été déposée au printemps avril.

«Cette liaison sera résolument multimodale et se doublera d’itinéraires confortable et sûrs pour les piétons et les cyclistes. L’objectif est d’arriver à un espace public agréable dans lequel chaque usager de la route se sent en sécurité», insiste Elke Van den Brandt, la ministre régionale de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière.

L’espace public réaménagé

Pour y parvenir, le consortium désigné réaménagera également l’espace public autour du pôle multimodal Belgica et le boulevard Simon Bolivar. Le consortium Org-BBS sera quant à lui en charge du réaménagement de l’espace public de la rue Picard et de la rue Vanderstichelen par où passera le tram pour rejoindre le Boulevard Belgica. «Ces travaux devraient considérablement améliorer l’accessibilité du site de Tour & Taxis et de la commune de Jette en transports en commun. Ils augmenteront la qualité de vie et la végétalisation du quartier», explique Lieve Neirynck, la directrice du pôle Infrastructure et Mobilité chez Arcadis.

Cela fait près de dix ans que les développeurs et les occupants du site de Tour & Taxis attendent impatiemment cette ligne de tram, promise de longue date par les autorités régionales et la STIB. L’expansion rapide du site nécessite en effet une mise à niveau de la capacité et de la fréquence des transports en commun. Et tout particulièrement une liaison directe en tram avec le réseau ferroviaire national via la gare de Bruxelles-Nord.

«Grâce à cette nouvelle ligne, les navetteurs venus de tout le pays ne seront qu’à deux arrêts de Tour & Taxis. Le tram traversera le canal via le pont Suzan Daniel, récemment ouvert. Les rames disposeront de leur site propre, évitant ainsi les retards éventuels dus à la circulation», précisent encore les concepteurs.