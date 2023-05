Appel à auteurs de projet pour la ligne de tram entre la gare du Nord et le site de Tour & Taxis

La ligne de tram joignant la gare du Nord à la station de Metro Belgica, à Molenbeek-Saint-Jean, sort enfin des cartons. Un appel à auteurs de projet est lancé pour en finaliser le tracé.

Depuis plus de 10 ans, les gouvernements régionaux en place ne cessent d’annoncer – puis de reporter –la mise en place de la nouvelle ligne de tram qui doit combler le vide actuel entre le centre de Molenbeek-Saint-Jean et la gare du Nord en passant par le site stratégique de Tour & Taxis.

L’ouverture de ce tronçon est particulièrement attendue par les milliers de personnes qui travaillent aujourd’hui sur le site de Tour & Taxis, et particulièrement par les fonctionnaires de l’administration flamande. Depuis des années déjà, ceux-ci, comme leurs voisins toujours plus nombreux, se plaignent de l’insécurité qui règne dans le quartier Nord lorsqu’ils doivent le traverser à pied ou à vélo par manque de transport en commun, ou s’y attarder trop longtemps.

Candidatures attendues avant le 4 juillet

Une étude préalable a permis d’établir le tracé de la future ligne de tram pilotée par la STIB et de préciser les prescriptions sur les profils des voiries à réaménager. Ce tracé a été divisé en deux tronçons et le marché public lancé le 19 mai dernier par la Direction Infrastructure des Transports publics régionaux s’attèle au tronçon reliant la station de métro Belgica à la gare du Nord. Pas moins de cinq communes sont directement et indirectement concernées par ce projet : Jette, Bruxelles, Molenbeek, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode.

«Cette nouvelle ligne de tram est une opportunité unique pour améliorer la qualité de l’aménagement de l’espace public, pour répondre aux besoins des usagers et pour mettre en œuvre le plan régional de mobilité Good Move. Le réaménagement de l’espace public devra proposer des solutions pour lutter contre les îlots de chaleurs, gérer les eaux de pluies, augmenter l’inclusivité et valoriser une mobilité positive», motivent les services du maître-architecte bruxellois (bma.brussels), qui diffusent l’appel à auteurs de projet.

Afin de mener à bien cette mission complète, c’est Bruxelles Mobilité, agissant en tant que maître d’ouvrage régional, qui désignera l’équipe pluridisciplinaire retenue. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 4 juillet prochain.

L’équipe retenue devra coordonner les études d’aménagement de la ligne de tram avec les projets limitrophes tels que le parc Maximilien, la rue Picard, l’avenue du Port et le boulevard Simon Bolivar afin de faciliter l’insertion du futur tracé dans le tissu bruxellois traversé et en pleine mutation.

Le budget total des travaux est évalué à 14 millions d’euros hors TVA, les honoraires des auteurs de projets étant estimé à environ 10% de ce budget global.