Immoweb et ImmoPass scellent un partenariat stratégique et commercial

Ce partenariat, annoncé officiellement à l’occasion du salon Batibouw, permet à Immoweb d’améliorer son expérience utilisateur, et à ImmoPass de passer à la vitesse supérieure.



La plate-forme d’annonces immobilières, qui propose déjà des solutions pour faire estimer son habitation, l’assurer ou souscrire un emprunt, enrichit ainsi son offre d’accompagnement. « Immoweb souhaitait apporter de nouveaux services à ses utilisateurs, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs, privés ou professionnels, abonde Pierre-Louis Firre, directeur technique d’ImmoPass. L’idée est de leur apporter une aide dans les démarches de certification et d’audit énergétique pour les bâtiments qui sont à vendre ou à louer sur Immoweb. »

ImmoPass, société créée en 2018, est spécialisée dans les audits techniques indépendants portant sur plus de 80 points de contrôle d’un bâtiment. Elle propose des certifications PEB, des certificats amiante et délivre des conseils ciblés pour améliorer les bâtiments sur le plan énergétique.

Commander des certificats en ligne



« Un bailleur qui met son bien en location pourra directement commander en ligne un PEB, et cela au moment même où il met l’annonce sur Immoweb, illustre Pierre-Louis Firre. Autre exemple : l’acquéreur en quête d’un bien pourra demander un premier conseil quant à la manière d’améliorer la performance énergétique de l’habitation convoitée ou, selon l’achat, opter pour un audit énergétique en vue de l’obtention de primes. »

Tripler la croissance

Grâce à Immoweb et ses 20 millions de visiteurs mensuels, ImmoPass espère passer à la vitesse supérieure. En 2022, la société a réalisé plus de 1.000 audits énergétiques et, cette année-ci, elle envisage de doubler, voire tripler sa croissance grâce au partenariat nouvellement conclu. Active sur tout le territoire belge grâce à un réseau d’architectes et d’auditeurs indépendants, elle pourrait, à terme, envisager un développement hors de nos frontières

« Immoweb fait partie du groupe AVIV (acteur incontournable de la proptech en Europe, Ndlr), notamment actif en France et en Allemagne. Si ce partenariat se passe bien, il pourrait ouvrir des opportunités de développement dans d’autres pays », espère Pierre-Louis Firre.