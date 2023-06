A Ostende, “le marché n’est plus aussi fou”

Quel est l’état du marché immobilier à la Côte? Focus sur Ostende qui connaît, comme les autres communes du littoral, un certain ralentissement. Mais gagne en popularité auprès des résidents permanents.

“Le marché n’est plus aussi fou”, nous explique Christophe Vermeulen, directeur d’agence à Ostende pour Dewaele Real Estate Group. Au cours des premiers mois de cette année, l’agent immobilier a constaté une nette diminution du nombre de transactions immobilières. “Mais ce n’est pas une surprise, explique-t-il. Quand les choses vont trop vite, on sait aussi qu’il y aura un retour de bâton.”

Après la ruée sur l’immobilier côtier au cours des années de pandémie, en 2020 et 2021, l’année 2022 a également démarré en force, mais une baisse de la demande et de l’activité de vente s’est fait sentir dès le second semestre. “Combiné à d’autres facteurs tels que la hausse des taux d’intérêt et des prix de l’énergie, nous nous attendions à ce que cela entraîne une baisse des prix, mais ce n’est pas le cas. Ces derniers semblent se stabiliser.”

Pour le millésime 2022, les notaires ont établi le prix médian des appartements ostendais à 210.000 euros, soit une baisse de 2,3% par rapport à l’année record 2021. “Ostende se situe géographiquement au milieu de la côte belge et le prix médian se situe, lui aussi, au milieu de l’échelle des prix sur la côte”, commente le notaire Bart Van Opstal.

Une analyse plus récente réalisée par la société SmartBlock avance un prix médian de 231.400 euros pour un appartement à Ostende. Pour ce prix, selon Christophe Vermeulen, vous achetez un deux-pièces non rénové en deuxième ligne. “Pour un appartement neuf ou récemment rénové, les prix sont de toute façon davantage susceptibles de pointer vers les 300.000 euros”, assure-t-il.

Pour un appartement ancien de deux chambres situé en front de mer, il estime le prix à 400.000 euros. “Si vous optez pour un emplacement un peu moins central, par exemple à Mariakerke, vous pouvez réduire ce prix de 10 à 15%. Si vous voulez à la fois un emplacement central et un appartement en bon état, les prix démarreront à 500.000 euros.”

Plus de résidents permanents

Le groupe immobilier Degroote, l’un des principaux acteurs du marché de la construction neuve à Ostende, parle également d’un ralentissement de la demande. Mais le co-CEO David Degroote nuance la situation. “Nous sommes légèrement en avance sur notre chiffre d’affaires de 2022, précise-t-il. Mais il est également vrai que nous ne sommes plus au niveau de l’année record 2021.”

David Degroote note qu’Ostende gagne en popularité en tant que résidence permanente. “Nous avions l’habitude de vendre environ 80% de nos produits à des résidents secondaires et 20% à des permanents. Aujourd’hui, ce rapport est passé à 70-30%, voire à 65-35%. Ce chiffre est en fait sous-estimé. Beaucoup de nos clients ont entre 55 et 65 ans et commencent par être résidents secondaires, mais une fois qu’ils ont atteint l’âge de la retraite, ils s’installent souvent de manière permanente.”

Selon David Degroote, cette tendance en dit long sur “l’attrait général” d’Ostende. “C’est la conséquence logique de tous les efforts et investissements réalisés par la Ville au cours des 10 à 15 dernières années, dit-il. Une personne qui décide de s’installer ici ne le fait pas uniquement pour le beau temps. Nous sommes sur la côte belge: ici non plus, il n’y a pas toujours du soleil.”