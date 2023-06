A Coxyde, la diversité l’emporte

Quel est l’état du marché immobilier à la Côte? Focus sur Coxyde-Ostdunkerke, qui se distingue par sa diversité. Si le segment des logements les plus abordables semble évoluer vers un marché d’acheteurs, les prix des appartements plus chics se maintiennent dans une fourchette haute.

Coxyde est une commune côtière aux multiples visages et aux segments très variés. Le village d’artistes de Saint-Idesbald offre un charme artisanal, Ostdunkerke attire surtout ceux qui recherchent le calme et la tranquillité, et Coxyde est une véritable station balnéaire familiale. “Si l’on considère les prix de vente, Ostdunkerke occupe la première place, déclare Thomas Moerman, directeur commercial du promoteur immobilier Rietveld Projects. Saint-Idesbald occupe la deuxième place et suit de près l’évolution des prix à Ostdunkerke. Enfin, Coxyde dispose d’une offre un peu plus large et plus ancienne, avec des entités généralement un peu plus petites, ce qui se traduit par des prix plus bas.”

Vincent Beuten, gérant d’ERA Servimo, ne dit pas autre chose mais estime que Saint-Idesbald a rattrapé Ostdunkerke. “Si un appartement est mis en vente sur le front de mer de Saint-Idesbald, il est vendu très rapidement et parfois à des prix exorbitants. Le prix de référence est passé à 6.500 euros/m2. C’est encore un peu moins que le niveau des prix d’Ostdunkerke. Sur sa courte digue, le prix du mètre carré évolue progressivement vers les 8.500 euros. Pour la digue de Coxyde, le prix de référence est de 4.500 euros/m2.

Ralentissement du marché des villas

Outre les différences de localisation, Vincent Beuten fait également une distinction entre les divers segments du marché. “Dans le segment supérieur, les choses vont toujours très vite, dit-il. Il y a beaucoup de demandes pour une offre limitée. Résultat: il s’agit d’un marché de vendeurs ; c’est toujours eux qui fixent le prix. Ceci est valable pour les appartements. Le marché des villas, lui, ralentit et nous voyons qu’il bascule progressivement vers un marché d’acheteurs.”

Dans le segment bon marché, les acheteurs sont en meilleure position aujourd’hui que pendant les années de crise sanitaire, constate Vincent Beuten. “Les appartements situés dans des immeubles plus anciens, en particulier, sont plus difficiles à vendre, souligne-t-il. Une mauvaise PEB commence vraiment à peser sur le prix. D’autant plus qu’elle est désormais également préjudiciable aux modalités de location.”

Lire aussi | Immo à la mer: ralentissement bienvenu

Selon les données de la société SmartBlock, le prix au m2 pour les appartements neufs à Ostdunkerke s’établit à 6.928 euros. Seule Knokke-Heist (8.418 euros/m2) est plus chère. Toutefois, si l’on examine de plus près les différents sous-marchés, on constate à nouveau de grandes différences. “A Ostdunkerke, dans les endroits sans vue sur la mer ou sur les dunes, nous vendons à environ 5.000 euros/m2, explique Thomas Moerman. Quand il y a vue sur la mer ou sur les dunes, ce prix passe rapidement à 10.000 euros. Et dans les emplacements vraiment haut de gamme, nous approchons même les 15.000 euros.” Pour Saint-Idesbald, la fourchette de prix se situe plutôt entre 4.500 et 10.000 euros/m2, selon Thomas Moerman.