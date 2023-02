64 logements neufs vont voir le jour sur les hauteurs de Woluwe-Saint-Lambert

Le développement résidentiel porté par citydev.brussels et Eiffage Development non loin du Cora de Woluwe Saint-Lambert vient de recevoir son permis d’urbanisme. Plus de la moitié des appartements seront vendus à prix plancher.

Eiffage Development et citydev.brussels viennent d’obtenir le permis d’urbanisme pour le projet Flora lancé par citydev.brussels en 2019 sur les hauteurs de Woluwe-Saint-Lambert.

Le site du projet se situe au lieu-dit Val d’Or, aussi appelé Gulledelle, et plus exactement à l’angle de la rue d’Attique et du chemin des Deux Maisons, au cœur d’un quartier en pleine revitalisation urbaine. La parcelle est aujourd’hui encore non aménagée et le terrain vague concerné constitue un des derniers îlots non urbanisés du site du Gulledelle.

Les deux partenaires y prévoient la construction de 64 nouveaux logements, dont 38 logements conventionnés (destinés aux revenus moyens) et 26 logements mis en vente au prix du marché local.

L’ensemble a été conçu par les bureaux d’architecture CERAU et DXA.archi. Chacun des 64 appartements possédera une terrasse. Hormis les logements, le futur complexe résidentiel recouvert d’une toiture verte et de panneaux photovoltaïques comptera également 45 places de parking pour voitures, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite, et des locaux vélos offrant la place à 124 vélos et 8 vélos cargo.

Un système public-privé qui fait ses preuves

citydev.brussels a déjà lancé six vagues d’appels à projets de ce type, qui ont déjà permis de réaliser plus de 170 logements conventionnés. «Le principe est simple: les promoteurs ayant un projet de logements dans les cartons introduisent leur dossier. S’il est sélectionné par l’opérateur régional bruxellois, c’est toujours le promoteur qui développe et finance le projet, mais une partie des logements est produite en collaboration avec citydev.brussels en tant que logements conventionnés, ce dernier libérant les subsides régionaux au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier», explique Benjamin Cadranel, l’administrateur général de citydev.brussels.

Ce type d’appel à projets offre donc une sécurité financière au promoteur privé qui peut compter sur le stock de candidats acquéreurs de citydev.brussels en attente et a donc la quasi-certitude de pouvoir vendre rapidement les logements conventionnés qu’il finance et développe pour autant qu’il accepte d’aligner ses marges sur les prix offerts par son partenaire régional.