Xavier Bouckaert (Roularta) : « Il est important d’encourager l’entrepreneuriat, c’est cela qui crée la plus-value »

Dans notre Trends Talk, le CEO de Roularta Media Group, regrette le manque de soutien politique durant la crise de l’inflation : « Les entreprises ont reçu la facture totale ». Il insiste sur l’importance du mariage entre Trends et Canal Z.

Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group, ne cache pas sa fierté de de voir le Trends Talk de cette semaine tourné dans le studio flambant neuf de Canal Z. « C’est un investissement de 2,5 millions, souligne-t-il. C’était important de le faire étant donné que Roularta met en œuvre une stratégie multimédia. Nous voulons de plus en plus diffuser nos contenus via différents canaux. C’était déjà le cas via le papier et online, mais il restait encore beaucoup de possibilités via les vidéos et les podcasts. Ce studio va nous permettre de multiplier ces contenus. »

« Ce mariage est très important »

Ce nouveau studio marque le rapprochement entre Trends Tendances et Canal Z. « Ce mariage est très important parce que cela nous permettra de mieux repenser le contenu et de pouvoir appliquer cette stratégie multimédia, dit Xavier Bouckaert. C’est devenu une seule équipe, il est plus simple de penser à la meilleure façon de diffuser les contenus. Comment donner une nouvelle vie à une information du matin avec une vidéo ou un podcast ? Comment approfondir un sujet dans le papier ? Il y a énormément de possibilité qui s’ouvrent, c’est un élément clé pour l’avenir. »

Xavier Bouckaert évoque un groupe média dont la santé est bonne, « bien que 2022 a été impactée par l’inflation ». 2023 s’annonce plus difficile avec des coûts qui restent très hauts. « Mais si on n’investit pas dans les médias, on se retrouve avec un retard que l’on n’arrive plus à rattraper, insiste le CEO de Roularta. Les évolutions sont tellement considérables… » Le CEO insiste sur la nécessité d’embrasser rapidement la révolution de l’intelligence artificielle.

Trends Tendances et Canal Z, des deux côtés de la frontière linguistique, forment ensemble « la plus grande communauté business du pays. « Nous sommes là pour informer, inspirer, encourager, motiver les entrepreneurs et toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises et ont un esprit d’entrepreneuriat. Il est important que dans un pays comme le nôtre, on encourage l’entrepreneuriat parce que c’est cela qui crée la plus-value. L’Etat en a besoin, la politique en a besoin parce que c’est de là que les taxes viennent. C’est un écosystème très important à entretenir. »

Visite royale : « un grand honneur »

Soutient-on assez l’entrepreneuriat en Belgique. « Malheureusement, pas vraiment. Même si je fais une distinction. Durant la période Covid, les gouvernements ont vite pris les mesures nécessaires pour la santé, mais aussi pour sauver le tissu économique, et ils l’ont fait de manière remarquable. Par contre, ces deux dernières années, le coût de l’énergie et la guerre en Ukraine ont engrangé une inflation incroyable. Et là, les entreprises ont reçu la facture totale. Je crains que certains dégâts vont devenir visibles. »

Xavier Bouckaert évoque encore « le grand honneur » d’avoir reçu la visite du couple royal au site principal de Roularta, à Roulers. Le roi Philippe et la reine Mathilde, dit-il, « connaissent bien nos magazines » et comptent s’inspirer d’une recette de Femmes d’aujourd’hui pour faire une recette de macaronis.

Le CEO de Roularta Media Group évoque encore son engagement dans la lutte contre le changement climatique et sa passion pour la lecture. A ne pas manquer, ce week-end en boucle sur Canal Z.