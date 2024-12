Unilever vend Unox et Zwan

La multinationale Unilever a annoncé mercredi la vente de ses marques de saucisses Unox et Zwan au producteur de viande néerlandais Zwanenberg Food Group.

Les deux marques appartenaient depuis près de 100 ansau portefeuille d’Unilever: Unox depuis 1937 et Zwan depuis 1928. Cette dernière est surtout connue en Belgique pour ses saucisses cocktails, qui ont longtemps été produites à Schoten, près d’Anvers. Aujourd’hui, ces produits sont déjà fabriqués par Zwanenberg Food Group, mais la marque appartenait encore à Unilever. Ce qui n’est donc désormais plus le cas. Aucun détail financier n’a été communiqué sur cette transaction, qui doit être finalisée l’année prochaine.

400 marques dans le monde

La vente s’inscrit dans la stratégie d’Unilever de se recentrer sur des marques moins nombreuses mais plus importantes, comme Knorr, Hellmann’s ou Dove. Le géant de l’alimentaire et de l’hygiène possède environ 400 marques dans le monde. En mars dernier, il avait annoncé son intention de se séparer de sa division “crèmes glacées”, qui comprend des marques telles que Ben & Jerry’s, Magnum et Cornetto. Selon Unilever, les produits de viande et de soupe d’Unox et de Zwan nécessitent en outre une chaîne d’approvisionnement spécifique, ce qui les rend “moins évolutifs au sein du portefeuille alimentaire plus large”. La multinationale vient également de vendre sa marque Conimex. Zwanenberg souhaite par ailleurs également acquérir les lignes de production d’Unilever pour les soupes en sachets.