Une réorganisation d’ampleur se prépare chez Volkswagen

Le géant automobile allemand Volkswagen va connaître une importante réorganisation sous la direction de son patron Oliver Blume, rapporte lundi le quotidien économique Handelsblatt qui s’appuie, pour étayer ses propos, sur des administrateurs de l’entreprise. L’objectif est de réduire les coûts mais des licenciements massifs ne seraient toutefois pas à l’ordre du jour.

Selon le journal, le conseil de surveillance examinera les plans mardi et Oliver Blume dévoilera ensuite les détails le 21 juin lors d’une journée des investisseurs. Selon les sources, il s’agit de la « plus grande réorganisation depuis des décennies » chez le constructeur automobile de Wolfsburg afin de ne pas « perdre le contact avec la concurrence ».

Dans le segment dit des grandes marques qui regroupe Volkswagen, Seat et Skoda, le bénéfice annuel devrait augmenter de 3 milliards d’euros. Pour y arriver, il serait prévu de réduire les coûts de développement et de travailler de manière plus efficace dans les usines. Les dépenses d’achat devront également être limitées et le nombre de modèles pourra également être réduit.

200.000 personnes dans le monde

Volkswagen emploie quelque 200.000 personnes dans le monde, dont environ 120.000 en Allemagne. Le groupe automobile a déjà connu plusieurs réorganisations ayant coûté plusieurs milliers d’emplois. Volkswagen est également la société mère d’Audi et de Porsche, entre autres.