Volkswagen: une valeur sûre

Un carnet de commandes bien rempli et un approvisionnement plus fluide en semi-conducteurs devraient permettre au géant automobile de livrer 15% de véhicules en plus, et d’augmenter chiffre d’affaires et marge d’Ebit cette année. Un objectif ambitieux, mais réalisable.

Bien qu’il ait (à peu près) bien réagi aux trimestriels, le marché trouve toujours une raison de freiner l’évolution de l’action Volkswagen (VW) – cette fois, la communication du groupe lui-même, dont le directeur financier Arno Antlitz a évoqué une enquête sur une possible violation des droits humains au sein de la joint-venture chinoise Xinjiang, avant d’annoncer que les soupçons n’étaient pas fondés. Cela éveille naturellement les suspicions et fait baisser le titre.

Le constructeur au portefeuille de marques le plus diversifié (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, Scania, MAN, Navistar) a écoulé 141.000 voitures électriques au 1er trimestre, soit 7% du total des voitures vendues (pourcentage inchangé par rapport à celui de l’exercice 2022, mais +42% en glissement annuel). L’augmentation du pourcentage de voitures électriques vendues soutient le chiffre d’affaires (CA), puisque le prix de vente moyen de ces véhicules demeure très supérieur à celui des versions traditionnelles. Le projet d’atteindre une part de 20% d’ici à 2025, et de 50%, même, en 2030 (dont 80% en Europe), ne pourra donc qu’être bénéfique au CA. Les 7,5% de hausse des livraisons (2,04 millions d’unités) ont permis à VW de clore le trimestre sur un CA de 76,20 milliards d’euros (consensus: 72,84 milliards). Cette progression de 22% s’explique par l’augmentation des prix de vente, elle-même due à un meilleur équilibre au sein de l’éventail de produits.

Le bénéfice d’exploitation (Ebit) ajusté a grimpé de 35%, à 7,1 milliards d’euros, soit une marge d’Ebit de 9,3% (15% de plus que le consensus). L’Ebit a atteint 5,75 milliards (consensus: 5,50 milliards), mais ce chiffre comprend une perte exceptionnelle de 1,3 milliard due à la couverture des prix des matières premières. Il a donc cédé 31% en un an. A cela correspond une marge d’Ebit de 7,5%. Le bénéfice net a atteint 4,73 milliards d’euros, contre 6,743 milliards un an auparavant.

Les prévisions pour l’exercice restent inchangées. VW estime toujours qu’un carnet de commandes bien rempli et un approvisionnement plus fluide en semi-conducteurs vont lui permettre de livrer 15% de véhicules de plus, et de réaliser un CA en hausse de 10-15% et une marge d’Ebit de 7,5-8,5%. Les commandes étaient de 1,8 million d’unités à la fin du trimestre; l’objectif annuel est ambitieux, mais réalisable.

Le flux de trésorerie disponible a atteint 2,7 milliards d’euros. L’introduction de Porsche en Bourse a payé: VW disposait fin mars de 38,4 milliards d’euros de liquidités, soit 56% de sa capitalisation boursière actuelle. L’opération est allée de pair avec le paiement aux actionnaires d’un dividende spécial de 19,06 euros par action, tandis que le dividende ordinaire était porté à 8,76 euros (+1,20 euro). Sur la base du – faible – cours du titre, le rendement en dividende atteint 7,3%.

Conclusion

L’action avait fait mieux que le marché au cours des premiers mois de l’année, mais ce n’est désormais plus le cas. Nous ne pouvons donc que répéter qu’à un peu plus de 4 fois le bénéfice, 0,3 fois le CA et 0,4 fois la valeur comptable escomptés pour 2023, le titre est très, très peu onéreux. D’autant que le rendement en dividende est de plus de 7% brut et que la trésorerie représente plus de la moitié de la capitalisation boursière. A cela s’ajoute la participation dans Porsche (104 milliards d’euros de capitalisation), pour laquelle les investisseurs sont prêts à payer 19,5 fois les bénéfices prévus pour 2023. Nous recommandons bien sûr toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 119,54 euros

Ticker: VOW3 GY

Code ISIN: DE0007664039

Marché: Francfort

Capit. boursière: 68,6 milliards EUR

C/B 2022: 4

C/B attendu 2023: 4

Perf. cours sur 12 mois: +6%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: 7,3%