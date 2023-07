Une croissance de 658% en Belgique pour la marque d’autos chinoises MG

Les voitures électriques du groupe chinois SAIC, vendues sous le nom de MG en Europe, connaissent une croissance étonnante.

La première marque chinoise à percer le marché belge porte un nom anglais, c’est MG, qui appartient au groupe SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation). Elle a réalisé un record, chez nous, en juin dernier, avec une hausse de 658% en immatriculations, passant de 116 à 879 autos.

L’importateur, Astara, qui commercialise aussi Hyundai et Suzuki en Belgique, a publié un communiqué triomphant, relevant que « pour juin 2023, MG est leader du marché EV (voiture électrique ndlr) dans le segment C, grâce aux MG4 et MG5. »

Bientôt dans le top 20

La marque MG occupe encore un niveau modeste puisqu’elle ne figure qu’à la 26ème place des immatriculations sur la période de janvier à juin, derrière Mazda, devant Alfa Romeo. Mais sa croissance est telle qu’elle pourrait grimper rapidement. Pour le seul mois de juin, la marque MG occupe la 19ème place.

La force de MG est de proposer des autos électriques à un prix plus bas que la concurrence européenne ou coréenne. Elle bénéficie du succès du modèle MG4, lancé chez nous au début de l’année, qui a le format d’une VW ID.3 ou d’une Renault Megane. La MG4 est vendue à partir de 32.285 euros, le break MG5, à partir de 35.885 euros, alors que la concurrence en autos électriques équivalentes se situe généralement bien au-dessus de 40.000 euros.

Au niveau européen, MG est la cinquième marque d’autos électriques dans les ventes.

Une exception jusqu’à présent

C’est encore une exception. Tous les constructeurs chinois ne remportent pas le même succès. BYD, qui, au niveau des ventes mondiales, rivalise avec Tesla, ne semble pas encore convaincre le marché belge, où il a fait son entrée cette année. En juin, il a immatriculé à peine 34 autos (251 sur 6 mois, vs 2276 pour MG), et figure à la 36ème place.

Les marques premium chinoises à la peine

Le marché européen n’est pas gagné d’avance pour les constructeurs chinois. Le consultant allemand Matthias Schmidt note sur son site que « les marques haut de gamme chinoises ont jusqu’à présent reçu un accueil décevant sur le marché européen, pour le dire franchement. »

Seule exception, Polestar, qui bénéficie de son cousinage avec Volvo, mais est fabriquée en Chine (groupe Geely). D’une certaine manière MG joue aussi sur la marque, totalement britannique, alors que l’auto est conçue et fabriquée en Chine.

Un virage ?

MG est aussi présent depuis quelques années, avec des modèles à carburant bon marché, les SUV ZS, et se développe à présent avec des autos électriques.

SAIC se présente comme le plus grand constructeur chinois d’automobiles. Il assemble des autos en joint-venture avec Volkswagen et General Motors et développe aussi ses propres marques, dont Rowe, Maxus et MG. Cette dernière est utilisée pour pénétrer le marché européen. La percée de MG reflète la progression technologique des constructeurs chinois.

Jusqu’à présent, les autos made in China commercialisées en Europe sont surtout des marques occidentales, propriétés de groupes européens ou américains comme Tesla, BMW ou Smart. Cela commence à changer…