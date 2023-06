Un trio inattendu pour la distribution de journaux

En Belgique, la distribution de journaux et de périodiques à domicile est réalisée par bpost dans le cadre d’une concession de services qui a été attribuée par l’Etat en 2015. Cette concession prend fin le 31 décembre 2023.

Le gouvernement a lancé un nouvel appel à la concurrence au niveau européen, pour une durée de cinq ans. Les offres pouvaient être soumises jusqu’au 8 juin dernier et trois entreprises se sont positionnées, dont une invitée surprise arrivée sur le fil.

Candidate à sa propre succession, bpost dispose de toute son expérience pour assurer un nouveau contrat de distribution de journaux et de magazines pour la période 2024-2028, si ce n’est que l’entreprise postale est sous le feu des projecteurs pour sa gouvernance bancale depuis plusieurs mois déjà. Le comble: bpost fait l’objet de sérieux soupçons de collusion, de faux en écriture et de possibles malversations dans le dossier de l’actuelle concession de presse.

Deuxième candidat déclaré: le groupe belge PPP (distribution de Presse, Périodiques et Publicité), une entreprise indépendante basée à Ganshoren et également active en France et en Finlande.

Mais l’invité surprise qui s’est manifesté dans les toutes dernières heures a transformé le duel prévisible bpost-PPP en un affrontement triangulaire beaucoup plus inattendu. Il s’agir de l’entreprise française Proximy, propriété du Groupe Riccobono Imprimeurs et premier acteur de la livraison de presse en Ile-de-France et dans l’Oise depuis 20 ans. Les festivités pour la concession 2024-2028 ne font que commencer…