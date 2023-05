Bientôt un « manager de crise » chez bpost ?

Petra De Sutter souhaite que le nouveau ou la nouvelle CEO de bpost soit quelqu’un « qui puisse présenter de nobles références en termes d’intégrité et qui sache ce qu’est la gestion de crise ».

Mardi matin, Mme De Sutter a reçu les représentants syndicaux de l’entreprise publique. La ministre tient à ce que ces derniers soient informés des audits internes menés en ce moment chez bpost. « Les facteurs et les autres employés sont le moteur de bpost », a-t-elle fait savoir. « Grâce à ceux-ci, l’entreprise est sur la bonne voie et il ne faut pas parler d’eux comme s’ils n’étaient pas là. Les enquêtes internes doivent faire l’objet d’un dialogue ouvert avec chaque employé. Et les syndicats peuvent aider (dans le processus). »

Plus d’informations

Geert Cools, du syndicat socialiste ACOD, estime pour sa part que les syndicats sont sommairement tenus au courant de la situation. Il réclame plus d’informations, étant donné « l’impact des dossiers en cours d’instruction sur le personnel ». Depuis le départ de Dirk Tirez en décembre dernier, en raison de possibles irrégularités dans l’appel d’offres pour la concession de la distribution des journaux, bpost est dirigée par le CEO ad-intérim Philippe Dartienne (autrefois directeur financier).

Du courage

Le nouveau CEO devra exceller en matière d’intégrité et de gestion de crise, selon Petra De Sutter. Cette personne sera dotée « d’une vision claire du potentiel de bpost », dit-elle. « Bpost a tout ce qu’il faut pour redevenir une puissance économique et devenir un exemple écologique dans le secteur – en pleine croissance – des colis. Le nouveau CEO devra tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance. » La ministre a également l’intention d’écrire une lettre à tous les employés de l’entreprise publique. « J’ai entendu dire que cette période leur pesait (sur les épaules) et je veux leur donner du courage », a-t-elle ponctué.