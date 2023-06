‘En Direct de la Ferme’: un label qui permet de payer en éco-chèques des produits locaux

Le ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus a lancé mardi à Loyers (Namur) un appel aux producteurs agricoles afin qu’ils adhèrent au nouveau projet de paiement par éco-chèques, baptisé « En Direct de la Ferme ».

Ce projet concerne potentiellement deux millions de salariés et un marché de 318 millions d’euros. Il permettra aux consommateurs d’utiliser leurs éco-chèques pour payer leurs achats en direct à la ferme. Les agriculteurs pourront y gagner en visibilité et développer et fidéliser une nouvelle clientèle, a souligné le ministre.

Le principal critère d’accès au label « En direct de la Ferme » concerne « la vente directe au consommateur par un agriculteur ou un horticulteur, ou par un seul intermédiaire, de ses propres produits ou d’une partie de ceux-ci ou de produits transformés/dérivés. Un seuil de 50% de produits en circuit court doit être atteint ».

Plus concrètement, l’appel du ministre vise les fermes ou ateliers agricoles, les distributeurs automatiques, certains sites d’autocueillette, les marchés de producteurs, les points de retrait des abonnements de produits de la ferme, les boutiques en ligne, ou encore les coopératives.