Quelque 300.000 bénéficiaires supplémentaires d’écochèques en un an

Le nombre de bénéficiaires d’écochèques a augmenté de 300.000 travailleurs en un an, pour atteindre la barre des 2,3 millions, se félicite Via, l’association des émetteurs de chèques. Le nombre d’entreprises qui les octroient a également augmenté, de 9,5% à 124.000.

Créés en 2009, les écochèques permettent aux entreprises d’allouer 250 euros par an au maximum à leurs collaborateurs, un avantage exonéré de cotisations sociales et d’impôt. Les chèques, émis par quatre sociétés, peuvent être utilisés dans quatre catégories : produits et services écologiques, mobilité et loisirs durables, réutilisation, recyclage et prévention des déchets, et circuit court.

L’université d’Hasselt s’est penchée sur l’impact de la mesure sur le comportement des consommateurs. Elle a ainsi constaté que ces derniers économisaient quelque 17 millions d’euros par an en coûts énergétiques liés au sèche-linge. L’étude montre également que le changement positif du comportement d’achat induit par les écochèques est encore plus grand pour les bas revenus (moins de 2.600 euros par mois par famille). Ainsi, 56% des consommateurs de cette catégorie achèteraient plus souvent des aliments bio s’ils recevaient des écochèques.

Selon une étude du bureau de conseil CO2Logic, le système permettrait d’économiser jusqu’à 350.000 tonnes de CO2 par an.

En 2022, les produits les plus achetés avec des écochèques concernaient le jardinage, l’́éclairage LED, les appareils ménagers, l’alimentation biologique et les produits quotidiens.