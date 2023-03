Cette abondance pèse sur la rentabilité des commerces, en particulier des indépendants…

La Belgique est connue pour être l’un des pays d’Europe qui compte le plus de magasins par habitant. En 10 ans, le nombre de supermarchés en Flandre et à Bruxelles a augmenté de plus de 50%. L’Unizo, la fédération flamande des indépendants, parle d’une explosion de la surface commerciale, l’année 2022 faisant même office de record. “Nous sommes le seul pays d’Europe à avoir autant de supermarchés sur un espace aussi restreint”, explique Kristel Van Damme du syndicat ACV Puls, qui estime que le gouvernement devrait limiter le nombre de supermarchés par kilomètre carré.

Aux Pays-Bas, on compte 1,9 supermarché pour 10.000 habitants contre 4 en Belgique. “Cette abondance pèse sur la rentabilité des commerces, en particulier des indépendants”, ajoute Sophie Bôval, responsable communication d’Aplsia, l’association professionnelle francophone du libre-service indépendant en alimentation.

La concurrence féroce que se livrent les distributeurs ainsi que la politique de prix bas exerce une pression réelle sur les marges de tous les acteurs du secteur. “On constate également de la concurrence au sein des mêmes chaînes, avec des magasins de proximité qui s’installent près de supermarchés”, poursuit Sophie Bôval. S’ajoute en outre la concurrence “déloyale” de ces nouveaux magasins sans personnel, ouverts 24 heures sur 24.