Thales Belgium a signé un protocole de coopération avec une entreprise de défense ukrainienne en vue d’accroître la production locale de missiles anti-drones, rapportent plusieurs médias ukrainiens citant le ministre des industries stratégiques, Herman Smetanin.

Le partenariat avec Thales Belgium (ex-Forges de Zeebrugge, installée à Herstal en région liégeoise) aidera l’Ukraine à produire davantage de missiles FZ275 LGR, c’est-à-dire des roquettes de 70 mm guidées par des lasers. Ces missiles sont déjà largement utilisés par les forces ukrainiennes et d’autres forces européennes.

Thales Belgium a confirmé l’accord, indiquant que les systèmes anti-drones seraient initialement assemblés sur un site existant exploité par le partenaire de défense de l’Ukraine. Le lieu précis n’a pas été divulgué pour des raisons de sécurité.

Partenariats similaires en Europe

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la vision plus large du président Volodymyr Zelensky, qui souhaite faire de l’Ukraine une plaque tournante militaire pour les alliés occidentaux. Ces derniers mois, l’Ukraine a conclu des partenariats similaires avec des géants européens de la défense, dont l’Allemand Rheinmetall et le Britannique BAE Systems.

M. Zelensky considère que ces projets sont non seulement essentiels pour la puissance militaire, mais qu’ils constituent également un catalyseur pour l’économie ukrainienne ravagée par la guerre, qui s’est considérablement contractée depuis le début du conflit. Malgré les difficultés persistantes, telles que la mauvaise gestion locale et les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, l’Ukraine considère que la technologie et les investissements occidentaux sont essentiels pour faire progresser son secteur de la défense et combler l’écart avec les capacités russes.

L’accord conclu avec Thales Belgium pourrait également permettre à l’Ukraine d’améliorer sa situation en matière de défense et de réduire l’écart avec les capacités russes. Ces missiles serviront notamment à la protection des infrastructures critiques ukrainiennes, régulièrement ciblées par les attaques russes.