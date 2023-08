Tesla baisse à nouveau ses prix en Chine

Tesla a à nouveau baissé le prix de ses voitures en Chine dans l’espoir d’attirer encore plus de clients. La crainte d’une guerre des prix est donc relancée, ce qui pourrait rendre les investisseurs plus frileux. Le constructeur a réduit de 14.000 yuans (près de 1.800 euros) le prix de ses versions Long-Range et Performance du Model Y.

Le fabricant américain propose également des primes pour souscrire à une assurance. Cette manœuvre intervient dans la foulée du concurrent Zeekr, une filiale de Geely Automobile Holdings, qui a réduit ses prix la semaine passée de 37.000 yuans. Début août, Zhejiang Leapmotor Technologies avait déjà octroyé des rabais de 20.000 yuans.

Guerre des prix

Tesla avait déclenché une guerre des prix fin 2022 en Chine, lorsqu’elle avait procédé à une première réduction, suivie d’autres en janvier. Les Tesla assemblées sur place sont ainsi 14% moins chères que l’an dernier. Pour certains modèles, le véhicule affiche la moitié du montant demandé aux États-Unis et en Europe.

Le constructeur américain demeure, et de loin, le plus gros fabricant de véhicules électriques sur son marché domestique, mais en Chine, le plus grand marché automobile au monde, il est encore à la traîne par rapport au concurrent chinois BYD. Le nombre de livraisons de Tesla dans l’Empire du Milieu a ainsi baissé de 31% en juillet, pour atteindre son plus bas niveau mensuel de l’année alors que BYD, ou encore Li Auto et Nio signent chacun des chiffres de vente records.

Le mois passé, Tesla et d’autres gros constructeurs s’étaient entendus pour éviter de pratiquer des prix « anormalement » bas. Mais cette annonce a été retirée rapidement et les autorités chinoises ont appelé les entreprises à respecter les règles et à mener une concurrence ouverte.