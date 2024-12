Telenet sous-traite le call center et rationalise son IT

L’opérateur Telenet a annoncé vouloir sous-traiter des activités de son centre d’appel et “rationaliser” ses opérations informatiques, ce qui aura des conséquences sur 279 emplois, appelés à être transférés hors de l’entreprise.

Pour son service à la clientèle, qui enregistre quelque 26.000 contacts par jour, Telenet dispose d’un service client numérique pour les questions courantes et met sur pied un “centre d’expertise interne” pour les questions plus complexes. “Si un client souhaite tout de même s’adresser à un collaborateur ou une collaboratrice pour des questions de base, il pourra toujours le faire. Ces activités seront entièrement confiées à des partenaires à partir du 1er mai 2025. A côté de son partenaire WEngage existant, Telenet group signera un contrat avec Teleperformance et placera 200 collaborateurs et collaboratrices du call center auprès de cet acteur mondial des activités de service à la clientèle”, annonce Telenet dans un communiqué.

Meilleures opportunités

Selon l’opérateur, un partenariat avec Teleperformance “offre à ses collaborateurs et collaboratrices de meilleures opportunités et perspectives d’évolution de carrière.” En outre, Telenet annonce une rationalisation de ses services informatiques (IT) et ne travaillera plus qu’avec Infosys et Accenture en tant que partenaires principaux pour le développement de logiciels. “Dans le cadre de cette nouvelle structure, 79 collaborateurs et collaboratrices seront transféré(e)s de Telenet group vers Infosys et Accenture”, annonce encore le groupe basé à Malines.

Pour le 1er mai

Alors que les discussions avec les partenaires sociaux commenceront dans les prochains jours, “le transfert des collaborateurs et collaboratrices est prévu pour le 1er mai et se fera dans le respect de la CCT 32bis”, assure encore Telenet, qui affirme aborder “ces ajustements avec la plus grande attention pour ses collaborateurs et collaboratrices”. La convention collective de travail 32bis vise à garantir le maintien des droits individuels et collectifs des travailleurs en cas de changement d’employeur.