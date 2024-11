Les opérateurs télécoms ne peuvent plus vous imposer leur modem: comment le choisir?

Depuis le 1er novembre, les Belges sont libres de choisir leur propre modem pour surfer sur Internet. Mais comment s’assurer que l’appareil choisi est compatible avec le réseau de votre opérateur télécoms? Mode d’emploi.

Une bonne connexion Internet nécessite l’usage d’un modem. Cet appareil convertit votre connexion entrante en connexion Ethernet, qui permet à un routeur Wi-Fi de se connecter à Internet. Les modems sont généralement délivrés par le fournisseur d’accès à Internet, tels que Proximus, Telenet et Orange. Mais depuis le début du mois de novembre, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) donne la possibilité aux consommateurs belges de choisir leur propre modem. Une liberté qui demande néanmoins réflexion…

Des conditions à respecter

Pas question de faire n’importe quoi. Avant de choisir un modem, il est essentiel de répondre à quelques conditions préalables, précise l’IBPT. À savoir:

le modem choisi doit être conforme aux spécifications de votre opérateur;

le modem ne doit pas endommager le réseau de l’opérateur;

le modem doit être mis à jour régulièrement ;

« Votre opérateur peut refuser votre modem ou mettre fin à la connexion si votre modem n’est pas sécurisé ». Et ce, pour éviter d’éventuels dommages au réseau ou aux autres utilisateurs. « Après la déconnexion, l’opérateur vous contactera », ajoute l’IBPT.

Plusieurs magasins spécialisés proposent une série de modems. Attention, ceux-ci diffèrent des appareils proposés par les opérateurs télécoms. Assurez-vous donc de vous informer avant d’acheter votre propre routeur.

Premièrement, et cela vaut pour n’importe quel appareil, assurez-vous qu’il porte le marquage CE adéquat et qu’il est accompagné d’une déclaration UE de conformité. « Vous saurez ainsi que l’appareil est conforme à la réglementation européenne en matière de sécurité, de santé et d’environnement », précise l’IBPT.

Il est également essentiel de vérifier sa compatibilité avec le réseau de votre fournisseur d’accès. Cela inclut des critères techniques comme:

Le type de connexion (ADSL, VDSL, fibre optique).

Les spécifications du fournisseur (par exemple, les normes DOCSIS pour les réseaux câblés comme Telenet).

L’installation et la mise en service de votre propre modem devraient se faire en quelques étapes simples. On vous donne quelques exemples.

Proximus

Proximus offre la possibilité de choisir son propre modem, mais se dédouane de toutes responsabilités en cas de problèmes techniques. L’opérateur vous guide pas à pas dans l’installation de ce routeur:

Se connecter à son compte sur MyProximus Se rendre sur la page de votre produit Internet (par exemple Internet Maxi). Aller sur Installer votre propre équipement. Cliquer sur Enregistrer votre modem propre. Et saisir le numéro de série du modem, avant de sauvegarder. Suivre les instructions du fabricant pour installer le nouveau modem.

Néanmoins, Proximus conseille de conserver le modem Proximus. Cela leur permet de vérifier si votre appareil personnel est en cause en cas de problèmes techniques.

Vous souhaitez connaître la configuration minimale requise des modems et des routeurs? Proximus détaille toutes les spécificités techniques nécessaires selon votre installation. Que vous disposiez d’une ligne fibre optique ou d’une ligne cuivre, les exigences ne sont en effet pas les mêmes. Découvrez-les sur la page infos dédiée.

Telenet

Avant d’installer votre modem, raccordez toujours le modem Telenet en premier. De cette manière, vous activez votre produit et l’opérateur peut alors vérifier que tout fonctionne correctement. Il faut également remplir un formulaire d’enregistrement, afin de donner toutes les informations relatives à votre appareil à Telenet. L’opérateur a en effet quelques exigences concernant le choix du modem:

Raccordement Coax: adresse MAC et numéro de série

Raccordement fibre: numéro de série PON (également appelé Modem ID)

Une fois que tout est fait, vous pouvez ensuite faire le changement vers votre appareil personnel. Attention, pensez à effectuer d’abord la dernière mise à jour du logiciel.

Telenet conseille néanmoins de conserver le modem Telenet. Cela leur permet de vérifier si votre appareil personnel est en cause en cas de problèmes techniques.

Vous souhaitez connaître la configuration minimale requise des modems et des routeurs? Telenet détaille toutes les spécificités techniques sur sa page infos.

Orange

Même procédure chez Orange: il faudra d’abord installer le modem fourni par l’opérateur télécoms avant d’installer le vôtre. Là encore, quel que soit l’appareil choisi, il devra être conforme à des exigences techniques spécifiques. Vous les trouverez sur le site de l’opérateur. Orange Belgique se réserve le droit de refuser les terminaux non certifiés, conformément aux normes internationalement reconnues. Ici également, il est conseillé de conserver son ancien modem Orange en cas de problème.

Les avantages d’un tel libre choix

En choisissant votre propre modem, vous pouvez opter pour un modèle qui correspond mieux à vos besoins spécifiques. Quelques exemples:

Vous avez une grande maison? Il existe des modems qui offrent une meilleure portée Wi-Fi, même sans booster.

Vous pouvez personnaliser votre appareil. Certains dispositifs proposent en effet des fonctionnalités avancées, comme des options de sécurité renforcée, un contrôle parental ou une gestion des appareils connectés.

Vous aimez les nouveautés? Misez sur un appareil qui est compatible avec des technologies de dernière génération, telles que le Wi-Fi 6.

Acheter son modem est un investissement intéressant à plus long terme. Cela vous évite non seulement les frais de location mensuelle mais également d’autres coûts inutiles. En cas de déménagement ou de changement de fournisseur, vous ne serez en effet plus obligé de rendre l’appareil au fournisseur et de payer des frais supplémentaires.

« La liberté de choix peut stimuler la concurrence sur le marché des télécommunications et l’innovation sur le marché des modems », ajoute Test-Achats, qui salue cette décision.

Avec un modem personnel, vous avez également un contrôle accru sur votre configuration réseau:

Possibilité de modifier les paramètres sans passer par le fournisseur;

Installation de firmwares personnalisés pour une gestion avancée (comme OpenWrt ou DD-WRT): il s’agit d’un programme informatique intégré dans un matériel, qui participe à son bon fonctionnement et qui lui permet d’évoluer;

Configuration personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de réseau.