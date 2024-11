Suppression d’emploi, fermeture de magasin et offre repensée… Comment Auchan compte se relancer

Le distributeur français Auchan, en perte de vitesse se réorganise. Le plan social menace 2.389 emplois sur 54.000 en France, via notamment la fermeture d’une dizaine de magasins. Quelles sont les raisons qui expliquent cette décision ?

Le distributeur français vient d’annoncer un plan social qui lui permettra de “se relancer”. Au total, ce sont plus de 2.000 emplois qui seront supprimés sur les 54.000 que compte le groupe. Pourtant si on analyse la situation de plus près, c’est loin d’être surprenant pour trois raisons.

Première raison : l’inflation

Cela fait dix ans que le distributeur français est en perte de vitesse. En plus de 10 ans, Auchan a perdu 4 points de parts de marché, descendant à 8 % alors que ses concurrents Leclerc, Carrefour et Intermarché dépassent ou s’approchent des 20 %.

Si Auchan faiblit, c’est d’abord en raison de l’inflation alimentaire qui a atteint des records ces deux dernières années. En manque de moyens financiers, l’enseigne n’a pas pu investir dans ses prix de manière aussi forte que ses concurrents et a énormément souffert de l’offensive du duo Leclerc-Intermarché sur les prix bas.

Les 375 millions d’économies de coûts qui seront réalisées avec le plan de restructuration devraient d’ailleurs être injectées dans la baisse des prix.

Deuxième raison : la taille

Auchan est (trop) grand et n’a pas su investir dans les supermarchés ou magasins de proximité. La majorité de son réseau repose sur des hypermarchés de 15.000 mètres carrés ou plus (soit deux fois la taille moyenne des Leclerc), ce qui offre à l’enseigne un rendement au mètre carré très faible. “Un peu moins de 8 000 euros chez Auchan, contre 8 500 euros chez U et 9 500 euros chez Leclerc”, rappelle le directeur de l’enseigne, Guillaume Darrasse, qui souligne, aussi, que la masse salariale chez Auchan Retail est deux fois plus élevée que chez les concurrents.

Pour s’adapter à l’évolution de la consommation, les dirigeants ont déjà annoncé un vaste plan de réduction des surfaces des grands hypermarchés avec 70 % des magasins devraient bientôt faire moins de 10.000 mètres carrés.

Troisième raison : l’offre démesurée

Cette réduction de la surface des magasins va s’accompagner d’une réduction de l’offre. Textile, maison, électroménager… L’offre sera entièrement repensée, afin d’être plus conforme aux attentes des consommateurs. Dans les rayons, les produits de marque distributeur devraient passer de 25 % aujourd’hui à 50 % en 2030.