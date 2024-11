Auchan annonce vouloir supprimer 2.389 emplois en France

Le distributeur Auchan a présenté mardi à ses représentants du personnel un projet de plan social menaçant 2.389 emplois en France, via notamment la fermeture d’une dizaine de magasins, a-t-on appris mardi auprès de la direction.

Dans le détail, Auchan qui emploie environ 54.000 personnes en France, prévoit de supprimer 784 postes au sein de ses sièges et 915 postes dans des magasins. Il prévoit l’arrêt de l’activité de livraison directe à domicile qui entraînerait 224 suppressions de postes. Et il prévoit de fermer une dizaine de points de vente non rentable (466 postes supprimés), dont trois hypermarchés à Clermont-Ferrand Nord (Puy-de-Dôme), Woippy (Moselle) et Bar-le-Duc (Meuse), et dans un supermarché, à Aurillac (Cantal).