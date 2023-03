Steve Van den Kerkhof, le CEO de Plopsa, poussé à la démission

Steve Van den Kerkhof, le CEO de Plopsa, est poussé vers la sortie, selon le journal De Tijd. Ce départ forcé, qui n’a toutefois pas encore été officiellement confirmé, découle des révélations sur la culture de travail dite « toxique » au sein du groupe de parcs à thème.

Steve Van den Kerkhof, CEO de Plopsa, est dans la tourmente. Le mois dernier, le PDG du groupe de parcs à thème avait été largement critiqué pour sa culture d’entreprise dite « toxique », selon des révélations du journal flamand De Tijd.

L’avocate Christine Mussche a mené une enquête sur la culture d’entreprise du groupe de parcs à thème Plopsa, et en particulier sur celle du PDG Steve Van den Kerkhof et de ses deux directeurs. Ceux-ci se seraient rendus coupables d’insultes, de comportements abusifs et de « réunions punitives ». L’avocate a été mandatée par Studio 100, la société mère de Plopsa, après les témoignages anonymes de 45 employés du groupe dans le quotidien économique flamand De Tijd.

Ces témoignages révèlent que Steve Van den Kerkhof exigeait et attendait beaucoup de ses employés. Cependant, Steve Van den Kerkhof a également souligné qu’il ne se reconnaissait pas dans les dizaines de témoignages évoquant des brimades et une « culture de la terreur » dans l’entreprise.

« Aucun crime n’a été commis »

L’enquête de l’avocate Mussche s’est déroulée sur base volontaire. Tous les membres du personnel actuel et ancien de Plopsa qui souhaitaient témoigner de leurs bonnes ou mauvaises expériences professionnelles étaient invités à la rencontrer, explique De Morgen. L’avocate devait ensuite établir un rapport et voir si elle pouvait trouver un fil conducteur dans les différentes plaintes. Selon des sources bien placées au sein de Plopsa, le rapport confirmerait ce qui a déjà été rapporté dans De Tijd. « Pas plus, mais pas moins non plus. Cela signifierait que même si la culture d’entreprise de Plopsa était dure, aucun crime n’a été commis », a déclaré l’une de ces sources, citée par De Morgen.

Au sein du groupe de parcs à thème lui-même, c’est le silence radio. « Il a été convenu que nous informerions d’abord le personnel », indique-t-on. Ce mardi, une nouvelle réunion est prévue avec l’équipe de direction et le Studio Plopsa. Une annonce devrait alors tomber concernant le sort de Steve Van den Kerkhof au sein du groupe.

La direction de Plopsa n’a pas souhaité faire de commentaire lundi soir. Steve Van den Kerkhof lui-même nie l’existence d’un accord sur sa démission, rapporte encore De Morgen. « En tout cas, je ne démissionne pas de moi-même« , a-t-il déclaré au Laatste Nieuws.