Yum-it propose des sauces sans sucre ni graisse

De nombreuses entreprises belges ont proposé des innovations agroalimentaires lors du salon Anuga à Cologne. Parmi elles, la start-up Yum-it qui propose des sauces froides moins caloriques que ses concurrents.

En matière d’innovation, la start-up belge Yum-it a tout compris avec son concept de sauces froides. Celles-ci ne contiennent ni matières grasses ni sucres et sont sans gluten, donc 100% véganes. Passionnés de sport et amateurs de bonne nourriture, les fondateurs Gaëtan Garcia et Karim Mameche décident de créer des sauces nettement moins caloriques que celles proposées sur le marché. “Notre mayonnaise, par exemple, contient entre 90 et 95% de kilocalories en moins”, précise Yves de Rudder, responsable commercial de la marque. Pas question pour autant de se présenter comme light. “Nous sommes une alternative saine”, dit-il simplement.

Lire aussi : Les Belges innovent dans l’agroalimentaire

Mayonnaise, ketchup, curry, samouraï et ail: la start-up belge s’est directement lancée dans la confection de cinq saveurs. “Ça a nécessité deux ans de recherche et développement”, expliquent les fondateurs. Avec ses sauces froides, Yum-it vise le grand public et pas uniquement des personnes diabétiques ou intolérantes au gluten. “Nous avons été approchés par un grossiste qui fournit des hôpitaux et maisons de repos en Allemagne”, ajoute Yves de Rudder, qui reconnaît n’avoir pas pensé à ce marché.

Un énorme marché sans concurrence

En Belgique, le marché des sauces froides est estimé à 235 millions d’euros et compte plus de 350 marques, nationales et locales, et plus de 300 variétés différentes. “Il y a peu de rayons aussi étendus et variés que celui des sauces froides et pourtant, grâce à notre positionnement, nous n’avons pas vraiment de concurrent”, analyse le responsable commercial.

Nouvelles sur le marché (elles sont commercialisées depuis juin), les sauces ont déjà séduit de nombreux distributeurs, comme Spar, Delhaize et, récemment, Carrefour et Jumbo. Grâce à des présentoirs, la start-up convainc directement les enseignes belges. “Nous allons nous-mêmes les installer”, s’amuse le responsable commercial. Entre-temps, la start-up a acquis un entrepôt, ce qui va lui permettre de préparer les commandes à l’avance et de les faire livrer. “C’était essentiel maintenant que nous allons commencer à exporter.”