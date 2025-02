Santé: Kando aide les soignants

Ellie Gonay et François-Xavier Dalle Rive ont imaginé Kando, une plateforme numérique qui allège les formalités administratives des soignants dans les maisons de repos et enrichit le relationnel.

Ellie Gonay et François-Xavier Dalle Rive ont derrière eux une belle carrière dans les maisons de repos. L’une comme directrice de l’Arcadie à Charleroi et le second comme directeur financier des Trois Tilleuls également à Charleroi. Roués aux problématiques du secteur, ils ont imaginé une plateforme digitale basée sur l’IA et qui allège considérablement le travail administratif des soignants, optimise les soins et permet de dégager plus de temps pour le relationnel avec les résidents. Révolutionnaire, Kando vient de recevoir le prix de la meilleure innovation technologique au récent festival Silver Eco de Cannes. De quoi parle-t-on ?

“D’une part, d’un bouton d’appel avec du sens, confie François-Xavier Dalle Rive. Il est bidirectionnel et s’active avec la voix du résident. Les mots sont analysés et cette analyse permet d’orienter la demande vers la bonne personne dans la maison de repos. D’autre part, d’une box reliée à la télévision et d’un logiciel de soins développé en interne. Il n’y a plus besoin de tablette ou de papier. Le soignant s’identifie avec son badge et le trajet de soins (toilette, médications, attentions particulières, analyses, etc.) s’affiche sur la TV. Avec sa voix, le soignant dicte les actes posés et les infos collectées qui sont alors directement intégrées au dossier pour le bénéfice de l’ensemble du personnel concerné.”

Kando, via l’affichage du dossier, permet au résident de reprendre le contrôle de ses soins, mais aussi de téléphoner facilement à ses proches via le bouton d’alarme. Dans quelques semaines, une appli spéciale permettra aux familles d’envoyer des messages et des photos.

50 dispositifs

Chaque dispositif (box, bouton d’alarme et logiciel) coûte 450 euros. Ensuite, il faut ajouter entre 10 et 15 euros par mois et par résident pour la gestion du système et du stockage, la formation et le service après-vente. À ce jour, 50 dispositifs sont installés dans une maison de repos de Montigny- le-Tilleul.

“Notre objectif est d’atteindre 2.000 lits d’ici à la fin de l’année, poursuit François-Xavier Dalle Rive. Nous sommes parfaitement en phase puisque nous disposons de devis pour 60% de cet objectif. Comme notre plateforme est multilingue (l’anglais et le français sont déjà disponibles, le néerlandais arrive dans les trois mois, l’allemand et l’espagnol avant la fin de l’année, ndlr), nous tablons sur un chiffre d’affaires européen de 50 millions d’euros d’ici à fin 2030.”

Pour se lancer, les cofondateurs ont bénéficié du système de financement Win4Company de la Région wallonne. Ils ont pu lever 550.000 euros en avance récupérable. Une banque, une maison de repos et des partenaires financiers ont ajouté 450.000 euros pour le développement de la plateforme et l’engagement de cinq personnes. Une levée de fonds supplémentaire de deux millions d’euros est en cours. Les cofondateurs sont à la recherche de fonds européens désireux d’investir contre un peu de capital.

Ils sont très ambitieux et très structurés : extension aux services hospitaliers, système identique pour les soins à domicile, etc. Sans oublier Kando Predict ou le développement d’une santé prédictive grâce aux données collectées quotidiennement auprès de chaque résident.