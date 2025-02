Maison de repos: les coûts explosent et les pensions ne suffisent plus

Selon la mutualité Solidaris, le coût mensuel moyen d’un séjour en maison de repos a grimpé de 40% en 10 ans pour atteindre plus de 2.000 euros à Bruxelles et 1.850 en Wallonie. La majorité des pensions ne suffisent plus.

La mutualité Solidaris vient de publier les résultats d’un monitoring portant sur l’évolution des coûts d’un séjour en maison de repos en Wallonie et à Bruxelles. Dans l’ensemble de la FWB, le coût mensuel moyen flirte avec les 2.000 euros avec, en moyenne, 108 euros de frais supplémentaires (médicaments, etc.). Dans le détail, à Bruxelles, ce coût mensuel moyen atteint les 2.084 euros pour 1.850 en Wallonie. Évidemment les provinces wallonnes ne sont pas égales, avec un grand écart entre le Hainaut (1.697 euros) et le Brabant wallon (2.081 euros). Des prix à mettre en rapport avec le niveau de vie des habitants.

Selon Solidaris, sur 10 ans (2014-2023), la hausse des coûts s’élève à 40% pour une augmentation de l’indice des prix à la consommation de “seulement” 32%. Cette hausse est quasi identique dans toute la FWB. Par contre, elle est beaucoup plus marquée (50%) dans les institutions privées. Si on examine les trois types d’institutions autorisées, on constate que le privé (1.985 euros en moyenne en Wallonie ; 2.276 à Bruxelles) arrive loin devant l’associatif (1.862 ; 1.901) et le public (1.710 ; 1.743).

Comme le souligne la mutuelle, même si on part du principe que les retraités aux pensions les plus faibles ont les factures les moins élevées, les prix pratiqués aujourd’hui restent inabordables pour 75% des Bruxellois de plus de 69 ans et 50% des Wallons. Un constat encore plus marqué chez les femmes dont la pension brute est en moyenne 405 euros plus faible que celle des hommes.

Pour compenser, il n’y a donc pas d’autre solution que de puiser dans ses économies ou faire appel à ses proches. Ce qui n’est pas possible pour tout le monde, les CPAS entrant alors en action.