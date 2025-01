Les entreprises belges aspirent à innover, mais hésitent encore à collaborer avec des start-up

Si une très grande majorité (92%) des entreprises belges dit vouloir innover, elles sont encore bien peu nombreuses à se tourner vers des start-up pour concrétiser cette ambition.

L’Antwerp Management School (AMS) et PwC Belgium ont lancé la quatrième édition du Corporate Venturing Barometer, un outil qui analyse les interactions entre grandes entreprises et start-up en Belgique. Or les premiers résultats sont plutôt mitigés et se peuvent se résumer par « peuvent faire mieux ». En effet, si 92 % des entreprises établies expriment le désir d’innover et de collaborer avec des start-up, seules 47 % d’entre elles mettent réellement cette volonté en pratique. Les autres, soit 53 %, privilégient l’innovation interne et choisissent de se passer de partenaires externes.

Malgré ces résultats en demi-teinte, le baromètre souligne une évolution positive : le corporate venturing (la tendance des grandes entreprises à s’associer ou à investir dans des jeunes entreprises innovantes) est en progression. En 2019, seul un quart des entreprises collaborait avec des start-up ; aujourd’hui elles sont quand même près de la moitié à le faire.

“Innovation gap”

De plus, les grandes entreprises, qui collaborent avec les start-up, peinent à mettre en place des structures et processus adaptés, ou s’engagent avec un faible niveau d’implication. Certaines de ces collaborations superficielles peuvent donner l’impression que les grandes entreprises s’en servent pour améliorer leur image, plutôt qu’à innover réellement ensemble.

Les entreprises privilégient des actions à faible engagement, telles que :

la participation à des événements de réseautage (82 %) ou

l’offre de conseils et d’accompagnement (55 %).

«Beaucoup de grandes entreprises commencent par des collaborations qui nécessitent peu d’engagement parce qu’elles sont encore dans une phase d’exploration», explique Robin De Cock, professeur d’innovation et d’entrepreneuriat à l’AMS. « Néanmoins, les collaborations avec une implication limitée peuvent constituer une base solide pour des partenariats plus intensifs, à condition qu’elles s’alignent sur la vision et la stratégie de l’entreprise. »

Moins fréquentes sont les initiatives nécessitant davantage d’efforts, telles que :

le soutien via des programmes d’accélérateurs (21 %),

les investissements en capital-risque (21 %) ou

les acquisitions (18 %)

Cela contribue, selon ce 4e Corporate Venturing Barometer, à ce que l’on appelle l’« innovation gap »; c’est-à-dire une crise de l’innovation ou la différence « entre le niveau d’innovation interne d’une entreprise et le niveau requis d’innovation dans son secteur ».

Ce qui bloque la collaboration…

La principale motivation à ces collaborations entre grandes entreprises et jeunes pousses est l’exploration de nouveaux produits et marchés (64 %). Une motivation, suivie à égalité par deux autres : l’accès à de nouvelles technologies (47 %) et la création d’un écosystème avec de nouveaux acteurs (47 %).

Selon les répondants, les obstacles principaux sont :

55 % déclarent manquer de connaissances internes pour collaborer avec succès avec des start-up.

50% estiment que cette collaboration pourrait s’avérer difficile, notamment par manque de temps

36% pointent du doigt les différences dans les processus de décision, estimant que cela compliquerait les choses.

« Les entreprises souhaitent collaborer avec des start-up, mais manquent souvent de connaissances ou de structures adéquates, concluent Pascal Janssens, Partner, et Enya Steenssens, Senior Manager, chez PwC Next Level. Or les dirigeants de haut niveau doivent considérer le corporate venturing non seulement comme une opportunité, mais comme une composante essentielle de leurs activités principales. Cela exige de prendre des risques et d’investir du temps, des ressources financières et des talents, tout en s’appuyant sur des experts pour faire les bons choix. »