Hexa a lancé 10 nouvelles startups en 2024

Hexa, le start-up studio fondé par Quentin Nickmans, Thibaud Elziere et Amaury Sepulchre, dévoile le lancement de pas moins de 10 nouvelles startups en 2024.

Longtemps spécialisé dans les startups B2B SaaS et Future of Work, Hexa (anciennement eFounders) a désormais élargi son spectre d’innovation vers des secteurs clés comme l’intelligence artificielle, la finance, l’open-source et l’univers de la santé. Une transformation rendue possible par l’évolution de son modèle et l’arrivée de nouveaux associés pour piloter ces nouveaux projets. « Créer 10 startups en un an, c’est un record, explique Quentin Nickmans. Et c’est aussi un challenge important car, chez Hexa, à l’inverse d’un incubateur, nous partons de zéro et construisons en interne chaque projet qui bénéficie de 12 mois d’accompagnement intensif avant de devenir autonome. »

Les nouvelles startups lancées témoignent de cette évolution. On y découvre, notamment: DermaScan, qui révolutionne le dépistage du cancer de la peau face à la pénurie de dermatologues. Tandem, des agents IA intégrés pour simplifier l’usage des outils SaaS. Basalt, une plateforme collaborative pour concevoir et optimiser des fonctionnalités IA. Annette, qui propose une approche innovante pour la gestion durable de la perte de poids…

Hexa ne cache pas ses ambitions : lancer 30 startups par an d’ici 2030. Pour y parvenir, le studio structure ses équipes et accueille de nouveaux partenaires, des entrepreneurs avisés, capables de mener plusieurs projets de front. « Notre méthode fonctionne, notre portefeuille grandit sainement », souligne Quentin Nickmans. Car le modèle du studio reste de se constituer un portefeuille d’entreprises et de se rémunérer sur des exit essentiellement.