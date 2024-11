Dans un monde où l’obsolescence programmée engendre des montagnes de déchets électroniques, la startup belge Citronics se distingue par une innovation durable: le tout premier micro-ordinateur circulaire au monde, conçu à partir de composants de smartphones en fin de vie.

Chaque année, environ 200 millions de téléphones portables terminent au rebut en Europe, alors que leurs composants, coûteux à produire et difficiles à recycler, restent la plupart du temps performants. Face à ce gaspillage, la start up low tech belge Citronics a décidé de donner une seconde vie – parfois même une troisième – aux cartes-mères des vieux smartphones, principalement des Fairphone 2, modèles réputés pour leur conception modulable et réparable.

Un défi technique

« Nous sommes les premiers au monde à récupérer et réutiliser des cartes-mères de smartphones en fin de vie dans des projets innovants. C’était un défi technique, mais le potentiel nous a paru évident», explique à Trends Tendances Jean-Brieuc Feron, fondateur de Citronics en 2021. Ce genre de démarche est en effet encore jugé économiquement non viable alors que réutiliser une carte-mère coûte en moyenne trois fois moins cher que d’en produire une neuve », précise-t-il.

Une fois testées et reprogrammées, les cartes-mères sont intégrées à une nouvelle carte électronique dotée d’interfaces standard telles que l’USB. Avec comme résultat un micro-ordinateur embarqué puissant et flexible qui offre une connectivité avancée grâce à la 4G LTE, au WiFi et à l’Ethernet, le tout fonctionnant sous un système d’exploitation Linux open-source.

Une technologie au service de l’industrie

Les micro-ordinateurs de Citronics ne sont pas destinés aux particuliers. Ils trouvent leur utilité dans des applications industrielles ou énergétiques. « Ils peuvent être intégrés dans des batteries de vélos électriques pour collecter des données via GPS, ou dans des systèmes de gestion énergétique pour connecter des panneaux solaires, des pompes à chaleur et des compteurs intelligents », illustre Jean-Brieuc Feron.

Une collaboration notable avec la start up belge Destore permet d’optimiser la consommation énergétique des ménages. Grâce aux micro-ordinateurs de Citronics, les systèmes énergétiques des habitations sont surveillés et ajustés en temps réel, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation solaire. Une collaboration est aussi en cours avec Deutsche Telekom pour développer des routeurs Internet circulaires. Parallèlement, pour encourager l’adoption de sa technologie, Citronics propose un kit de développement à 250 euros. Le « DevKit » est destiné aux ingénieurs et startups souhaitant tester et intégrer ses micro-ordinateurs dans leurs propres projets.

Un kit de développement à 250 euros

Citronic ne compte pas se limiter aux smartphones. À l’avenir, elle envisage d’élargir son activité à d’autres appareils électroniques, comme les montres connectées et les barres de son Bluetooth. L’impact de la start-up ne s’arrête pas là. La société collabore sur ce qu’elle présente comme « la première chaîne d’extraction industrielle et locale de composants électroniques circulaires au monde », avec le Village n°1 Entreprises situé à Braine-Le-Château. Cet acteur socialement responsable emploie des personnes en situation de handicap.

En s’approvisionnant localement en Europe et en limitant sa dépendance aux chaînes d’approvisionnement asiatiques, Citronic offre également une résilience technologique cruciale. La société s’est fixée des objectifs ambitieux pour 2025 : tripler sa base de partenaires qui développent activement ses solutions intégrant ses dispositifs et multiplier par 10 le nombre de dispositifs installés chez des utilisateurs finaux. Citronics dont l’équipe se compose actuellement de 4 personnes a été financé en fonds propres jusqu’à présent. Une levée de fonds est prévue pour 2025.