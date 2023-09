Izix, spin off de BePark lève 3 millions

La jeune pousse bruxelloise, issue d’une scission avec la firme bruxelloise spécialisée dans les places de parking, a l’ambition de s’étendre en Europe.

Trois millions pour assurer sa croissance. Par les temps qui courent et alors que les investisseurs se montrent de plus en plus regardants, c’est un bel exploit que réalise Izix, start-up bruxelloise ayant mis au point une solution digitale de gestion des parkings. Elle est soutenue notamment par la Région Bruxelloise (Finance & Invest Brussels) et Noia Capital, fonds luxembourgeois alimenté par de grandes familles belges.

Fondée en 2021, Izix est issue d’une start-up bruxelloise bien connue : BePark. C’est au sein de ce spécialiste des places de parking qu’est née Izix comme solution technologique permettant d’opérer. Elle a été scindée de BePart pour lui permettre de prendre son envol et, notamment, pouvoir adresser l’ensemble des acteurs du marché, y compris les concurrents de sa société d’origine. Izix a développé une solution conçue pour optimiser l’utilisation des espaces de stationnement des immeubles de bureaux et faciliter la transition vers une mobilité durable et des modes de travail flexibles. Au cœur de la révolution des bâtiments intelligents, Izix prétend repenser l’utilisation des parkings pour créer des espaces à forte valeur ajoutée favorisant le partage des coûts, améliorant la flexibilité et l’attractivité des bureaux, tout en soutenant les objectifs ESG des entreprises et des propriétaires immobiliers.

Le logiciel a été méticuleusement conçu pour simplifier le quotidien de toutes les parties prenantes du stationnement, des propriétaires et gestionnaires immobiliers aux locataires et aux employés, grâce à une application conviviale qui rationalise la planification, l’attribution et le partage des places de parking.

Expansion internationale

Izix comblerait un vide significatif en révolutionnant la gestion traditionnelle des parkings. Leur solution a désormais intégré le stationnement dans les plans de mobilité de manière transparente. La plateforme a été développée pour offrir une flexibilité et une agilité de gestion, permettant aux organisations d’adapter leurs politiques de stationnement en fonction des besoins changeants de l’entreprise, des arrangements de bureaux flexibles et des tendances évolutives de la mobilité. Cette avancée stratégique a ouvert la voie à une expansion internationale, une motivation principale derrière leur récente levée de fonds. À long terme, Izix vise à conquérir une part de marché significative en Belgique, en France, au Luxembourg et en Espagne, avec un potentiel d’équipement pour environ 5 000 bâtiments.

« Nous sommes déterminés à concrétiser cette vision ambitieuse et à façonner l’avenir de la gestion du stationnement. Le stationnement est un élément crucial de l’immobilier commercial, portant le même poids de défis liés à la décarbonation et à l’optimisation », a conclu Dorian de Broqueville.

Izix a pour objectif d’atteindre la rentabilité d’ici 2025 et continuera à investir stratégiquement dans sa technologie pour stimuler davantage l’innovation et la croissance. Déjà présente sur 150 bâtiments, l’entreprise annonce un objectif de 500 bâtiments d’ici fin 2025 dont 25% en Belgique. Mais à terme, elle vise pas moins que la moitié du marché français soit 2500 bâtiments…