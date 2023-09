Le parking photovoltaïque de Pairi Daiza décroche un Green Solutions Awards

Le carport de Pairi Daiza, cette immense surface de parking dont les toits sont équipés de panneaux photovoltaïques, remporte le Prix du Public de l’infrastructure durable 2022-2023 des Green Solutions Awards, et redevient le plus grand carport photovoltaïque au monde.

Nous vous l’annoncions il y a presque un an : « le plus grand parking solaire du monde sera à Pairi Daiza ». A cette époque, le parc animalier avait pris la décision de doubler la capacité de son carport d’ici l’été 2023. Aux 62.750 panneaux photovoltaïques de la phase I (soit une surface d’un peu plus de 104.000 m²), installés en 2019, Eric Domb, président et fondateur de Pairi Daiza, entendait bien ajouter 96.000 m² supplémentaires de panneaux en phase II. Une fois ceux-ci placés, cela lui permet de revendiquer le titre de « plus grand parking solaire du monde ».

Alors que la deuxième partie de l’installation photovoltaïque de Pairi Daiza, en cours de construction, est sur le point d’être mise en service, la première partie du projet vient d’être récompensée par un Green Solutions Awards. Un encouragement et une fierté pour les équipes de Prefabois, de Perpetum Energy et de Green4Power qui travaillent depuis des années sur cette installation solaire, avec le département Energie & Développement Durable de Pairi Daiza.

En effet, poursuivant son objectif d’être 100 % vert d’ici 2032, la première phase de cette installation solaire produit 20.000 MWh d’électricité verte par an. Ce qui permet au parc animalier d’être autonome en électricité en « valeur nette ». Aujourd’hui, Pairi Daiza peut même réinjecter un important surplus d’énergie verte (environ 25% en 2023) dans le réseau wallon et participer ainsi activement aux objectifs nationaux de décarbonisation.

Les Green Solutions Awards sont des prix remis par Construction21, le réseau d’information et de rencontres des acteurs de la construction durable. Le prix Green Solutions qui a récompensé l’équipe met en lumière les solutions techniques développées depuis le début du projet par les trois partenaires du parc.

Il a notamment apprécié que les panneaux solaires soient installés sur des structures construites en bois local certifié PEFC, label qui garantit une gestion durable des forêts (les quantités prélevées annuellement n’excèdent pas la capacité de croissance et de renouvellement de la forêt). De plus, l’utilisation du bois pour ce carport photovoltaïque contribue à réduire l’impact CO2 du projet.

En tant que lauréat de ce Green Solutions Award, le carport solaire de Pairi Daiza participera automatiquement au Grand Prix international de l’infrastructure durable organisé durant la conférence sur le climat COP28, qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Le Carport solaire de Pairi Daiza en chiffres – Capacité du parking solaire : 39,5 MWc

– Surface totale: 200.000 m2

– Nombre de panneaux solaires : 93.786

– Production annuelle d’énergie verte : 39.800 MWh

(équivalent à la consommation moyenne de 11.350 ménages)

– Tonnes de CO2 évitées : 13.930 tonnes par an

(en comparaison à une production classique à l’aide de centrale TGV (Turbine Gaz Vapeur) émettant 350 gr de CO2 par kWh)

© Pairi Daiza/Perpetum

