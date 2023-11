Des bracelets connectés wallons pour les bébés américains

L’entreprise Gabi SmartCare a signé une convention d’utilisation de son outil de prévention pédiatrique avec 33 hôpitaux américains.

Engagement tenu ! Il y a un an et demi, Jonathan Baut, le CEO de Gabi SmartCare, annonçait dans nos colonnes que la jeune medtech de Mont-Saint-Guibert visait le marché américain. Et en ce début novembre, il nous annonce la conclusion de 33 partenariats de recherche et d’études avec des hôpitaux américains, dont des établissements renommés en matière de soins pédiatriques comme le Children’s National (Washington, DC) et le Columbia University Irving Medical Center (New York).

Le produit de Gabi SmartCare, c’est un bracelet connecté placé sur le haut du bras de l’enfant. Il enregistre une série de paramètres vitaux, analysés par une plateforme digitale accessible aux médecins et aux parents. « Ce bracelet est très léger et totalement confortable pour l’enfant, précise Jonathan Baut. Il a été porté plus de 600 nuits sans aucun problème. L’enfant n’y touche pas. » Une étude menée l’an dernier auprès de 100 enfants dans des hôpitaux belges et américains a montré une très forte satisfaction tant du côté des médecins (95% disent que cet accès aux données aurait pu éviter des hospitalisations) que des parents qui soulignent le côté rassurant de ce dispositif ainsi que sa facilité d’usage.

Retard européen

Tout cela devrait permettre à Gabi SmartCare d’obtenir bientôt (au début de l’année prochaine ?) la certification médicale nécessaire à sa commercialisation sous prescription aux Etats-Unis. Pour l’Europe, ce sera un peu plus tard en raison de changements réglementaires qui retardent la certification des dispositifs médicaux. «Nous souhaitons bien sûr nous développer en Europe mais, dans l’immédiat, nos efforts commerciaux seront focalisés sur les Etats-Unis, poursuit le CEO. C’est un très grand marché, avec une seule langue et un niveau d’adoption des nouvelles technologies plus poussé. »

Il envisage une levée de fonds l’an prochain afin de financer le déploiement commercial aux Etats-Unis. En 2021, Gabi SmartCare avait levé 3,3 millions auprès d’Analis (leader sur le marché des instruments scientifiques et de laboratoire), Wing, Noshaq et la Région wallonne. Cette fois, l’entreprise espère attirer des fonds d’investissement transatlantiques capables de faire le lien entre le développement commercial aux Etats-Unis et les racines européennes de la société.

« Nous restons clairement une société européenne. »

« Nous restons clairement une société européenne, assure Jonathan Baut. Les équipes de production, de développement et de recherche resteront en Belgique. Aujourd’hui, nous assemblons nos équipements ici, avec des pièces provenant notamment d’Asie. Nous allons continuer de la sorte et, en fonction des volumes de vente, nous verrons comment augmenter la capacité de production, si possible en Europe. »

Pour l’heure, Gabi SmartCare fonctionne avec neuf personnes à temps plein (dont le CEO, qui est en poste aux Etats-Unis) et elle ambitionne de grandir dans les prochaines années. Jusqu’à quel point ? « Nous voulons devenir les leaders sur le marché pédiatrique de la santé connectée, lance Jonathan Baut. C’est le timing idéal: la santé connectée est en plein boom et je ne vois aucune solution pédiatrique aussi centrée sur le patient que la nôtre et qui se positionne sur recommandation médicale. »