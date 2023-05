1,5 million pour Flowchase, l’appli belge qui améliore votre accent anglais

La start-up Flowchase, fondée voici 3 ans à Louvain-La-Neuve boucle un nouveau tour de table avec l’objectif de développer sa solution qui, à base d’intelligence artificielle, est capable de peaufiner l’accent anglais de ses utilisateurs.

En entreprise, 70 % des opérations réalisées en anglais se font à l’oral. C’est de ce constat que part la start-up belge Flowchase pour pitcher son produit. Cette start-up EdTech s’est spécialisée dans l’amélioration de la prononciation et des compétences orales en anglais grâce à sa technologie vocale basée sur l’intelligence artificielle. Concrètement, elle offre un entraînement personnalisé pour aider les apprenants à améliorer leur pratique de l’anglais.

Lancée en 2020 à Louvain-La-Neuve, Flowchase a déjà réalisé son petit bonhomme de chemin et compte 6 employés aujourd’hui.

Et elle vient de séduire de nouveaux investisseurs. La jeune pousse annonce ce jour une nouvelle levée de fonds à 1,5 millions d’euros. Cette opération a réuni des investisseurs historiques tels que Philippe Van Ophem, Jean-Louis Migeot, le réseau BeAngels, ainsi que Wallonie Entreprendre, et de nouveaux investisseurs belges et français spécialisés dans l’EdTech, tels que Déborah Elalouf (CEO et co-fondatrice de l’EdTech Tralalère et Vice-Présidente d’Edtech France), Olivier Verdin (co-fondateur de Wooclap), Sébastien Dellis, Daniel Verougstraete (co-fondateur d’EducIT), François de Menten et Invest BW, l’acteur financier du Brabant Wallon.

L’objectif de cette levée de fonds est de permettre à Flowchase de poursuivre son expansion en Europe et de s’implanter sur le marché de la formation professionnelle avec une offre de formation en anglais commercial et spécialisé.

Son application mobile de Flowchase propose des activités ludiques d’écoute et d’expression orale, avec un catalogue de cours d’anglais adapté à différents niveaux et domaines spécialisés. Cet apport d’argent frais lui permettra de faire évoluer le catalogue de cours avec des formations plus ciblées pour des rôles clés tels que les services de support client, les commerciaux, ainsi que des formations courtes « Booster » pour améliorer des compétences telles que les présentations professionnelles, les négociations et le réseautage en anglais.

Dans l’application, les utilisateurs s’enregistrent en prononçant des mots et des phrases, puis l’intelligence artificielle analyse leur voix, détecte les erreurs qui les empêchent d’être compris et leur fournit des retours personnalisés pour s’améliorer. Cette approche novatrice permet aux utilisateurs de pratiquer l’anglais dans des mises en situations réelles, telles que des présentations en réunion ou des plaidoyers au tribunal, et d’obtenir des corrections personnalisées, quand et où ils le souhaitent.