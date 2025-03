Roularta, racheté par le holding familial Koinon, va quitter la bourse et poursuit sa transformation digitale

Roularta Media Group, éditeur des magazines, dont Trends Tendances, fait l’objet d’une offre publique d’acquisition volontaire et conditionnelle de la part du holding de la famille De Nolf. Les résultats 2024 confirment que la transition digitale porte ses fruits, mais qu’elle demande des investissements pesant sur le bénéfice.

Roularta Media Group va quitter la bourse. Le holding famillial de la famille De Nolf, Koinon SA, lance “une offre publique d’acquisition volontaire et conditionnelle sur toutes les actions du groupe qui ne sont pas déjà détenues par elle ou par ses personnes liées”.

C’est un tournant historique pour le groupe média, leader du marché des magazines, éditeur de Trends Tendances, dont la transformation digitale se fait à un rythme soutenu.

Cela s’inscrit dans une tendance plus lourde sur le marché belge, illustrée notamment par la volonté récente de reprise de Smartphoto par les entrepreneurs Marc Coucke et Philippe Vlerick, annoncée début mars.

Les raisons d’une sortie

Concrètement? Koinon détient 10.072.436 actions dans RMG (soit 72,30 %) et RMG détient 1.611.984 actions propres (soit 11,57%). Après l’offre, Koinon devrait détenir un total de 2.247.500 actions de RMG. L’offre est faite en espèces au prix de 15,50 EUR par action. L’entreprise familiale rejoint donc son giron historique et prends ses distances par rapport au marché.

A l’instar de la décision prise par Marc Coucke pour Smartphoto, cette décision s’enracine dans plusieurs tendances importantes. En menant une transformation digitale importante, Roularta mise sur le long terme qui se heurte au court terme de la bourse. Cette digitalisation requiert des investissements importants qui pèsent sur le bénéfice, comme en témoignent encore les résultats 2024.

L’éditeur était, en outre, entré en bourse à l’heure où les particuliers dominaient le marché. L’heure est aux grands fonds d’investissements, américains notamment, qui ont une autre logique: ils souhaitent acheter et vendre rapidement, ce qui va à l’encontre de la ligne d’une cotation comme celle-là.

Enfin, le devoir de transparence et les contraintes liées à la cotation sont importantes, et par moments préjudiciables face aux concurrents.

Les résultats 2024 confirment

Les résultats 2024 témoignent de cette tendance lourde. Roularta Media Group réalise un chiffre d’affaires en légère baisse à 320,2 millions d’euros et un EBITDA de 27,1 millions d’euros.

“Ces résultats témoignent du fait que notre stratégie est la bonne, souligne Xavier Bouckaert, CEO de Roularta. Le nombre d’abonnements digitaux est en forte croissance, les partenariats sont un succès et les acquisitions réalisées aux Pays-Bas portent leurs fruits.”

Le tout s’inscrit dans une transformation à long terme. “Nous avons investi 15 millions d’euros en 2024 et nous continuerons à le faire, ajoute Xavier Bouckaert. Cela pèse sur la rentabilité et les bénéfices, mais une telle transformation nécessite du temps et des moyens. Nous sommes déterminés à la poursuivre.”