Roularta Media Group inaugure le plus grand studio TV business de Belgique

À partir du 2 mai, la chaîne de télévision Canal Z émettra depuis son tout nouveau studio situé au Brussels Media Centre, à Evere. Les rédactions de Trends-Tendances et de Canal Z, qui forment désormais une seule équipe, seront réunies autour de ce studio ultra moderne. Canal Z fera également peau neuve à cette occasion.

À partir de la semaine prochaine, la chaîne de télévision économique Canal Z disposera d’un studio de télévision entièrement équipé des dernières technologies pour présenter les nouvelles économiques et financières. L’émission quotidienne Z News et l’émission hebdomadaire Trends Talk seront diffusées depuis le nouveau studio. Roularta Media Group a construit bien plus qu’un simple studio d’information : il s’agit d’une plateforme vidéo spacieuse dotée d’un news desk et d’une table de débat, d’un green key set, d’une salle de régie, d’un équipement de podcast et d’un studio de montage.

Stratégie digitale

Avec cet investissement, l’entreprise de médias mise sur un contenu audiovisuel encore plus fort. Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group : « Les deux rédactions ont déjà fusionné au début de cette année, avec un nouveau site web commun. Le site tel qu’il est aujourd’hui rassemble tout le contenu de Trends et de Canal Z : vidéos, articles et podcasts. Le nouveau studio TV a été littéralement construit au milieu des rédactions de Trends et de Canal Z, au cœur de notre Brussels Media Centre. »

Tout cela s’inscrit dans la stratégie digitale de Roularta Media Group. Niels Famaey, éditeur News & Business : « Nous préparons nos équipes rédactionnelles à l’avenir numérique avec un seul objectif : permettre aux téléspectateurs, aux internautes, aux lecteurs et aux auditeurs d’accéder encore plus facilement à l’ensemble du contenu de Canal Z et de Trends-Tendances. Nous touchons ainsi la plus grande communauté business du pays. »

Télévision, web et podcast

Canal Z réalisera également diverses émissions sur cette plateforme vidéo : webinaires, tables rondes, débats et podcasts. À terme, tous les journalistes de Roularta ainsi que les partenaires externes pourront venir à Evere pour produire leurs propres vidéos.

Alex Coene, directeur de Canal Z : « Ce studio offre désormais à nos journalistes une multitude de nouvelles possibilités qui renforceront notre réputation en tant que chaîne de télévision fiable. Je suis convaincu que nos téléspectateurs, qui sont de plus en plus nombreux, apprécieront. D’autres émissions de Canal Z peuvent également être enregistrées dans ce nouveau studio. Avec des salles dédiées aux webinaires et un green key, cet endroit est à la pointe de la technologie pour toutes formes de vidéo et de podcast. Nous pouvons fournir des enregistrements ainsi que des diffusions en direct, pour la télévision, les sites web ou les événements. »

Trends-Tendances et Canal Z : Change the Game

Le nouveau studio s’accompagne d’un rebranding de la marque Canal Z. Roularta Media Group a fait appel à l’agence créative CapeRock, basée à Amsterdam, pour concevoir une nouvelle identité pour la chaîne, tant au niveau de l’image que du son. La ligne diagonale, également utilisée par Trends-Tendances, est un élément essentiel du nouveau logo et de l’ensemble de l’identité visuelle. La diagonale est synonyme de connexion : Trends-Tendances et Canal Z font le lien entre les entreprises, les consommateurs et le monde de la finance.

Amid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends-Tendances et de Canal Z : « Ensemble, Trends-Tendances et Canal Z portent fièrement le slogan « Change The Game », parce qu’ils s’adressent aux game changers. Ceux qui osent, ceux qui agissent, les entrepreneurs, les briseurs de dogmes, ceux qui tirent les leçons du passé. Ceux qui savent qu’un succès peut être décuplé quand les connaissances sont partagées. Ces game changers informeront, inspireront et conseilleront Trends-Tendances et Canal Z plus que jamais à partir du 2 mai ».

Grande étape

En unissant leurs forces, Trends-Tendances et Canal Z ont une portée énorme. La chaîne de télévision a connu une croissance constante ces dernières années, avec une audience quotidienne de 467 000 téléspectateurs en Belgique. Une évolution impressionnante qui regroupe une part importante de personnes appartenant à des groupes sociaux élevés, avec de nombreux cadres, dirigeants et indépendants. Trends et Trends-Tendances comptent 332 000 lecteurs par semaine. En ligne, ils touchent près de 600 000 visiteurs uniques par mois.

Ces fidèles lecteurs, internautes et téléspectateurs forment la plus grande communauté business du pays, résultat de la synergie entre Canal Z et Trends-Tendances. Le lancement du nouveau studio de télévision est une étape fondamentale dans cette collaboration unique.