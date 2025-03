Revendre votre Tesla ? Vous pourriez avoir une mauvaise surprise…

Le constructeur américain est boudé par les acheteurs. C’est vrai pour les véhicules neufs, mais aussi pour les Tesla d’occasion. Les prix sont en train de dégringoler.

Tesla a continué à perdre du terrain en février dans toute l’Europe. En Allemagne, les ventes ont chuté de 76%, alors que les ventes de véhicules électriques progressaient de 31%. En Autriche et en Suisse : -70%. En Italie et en Belgique : -54%. En France : -26%. Le boycott s’installe jusqu’en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les ventes ont baissé de 35% depuis l’élection de Donald Trump, par rapport à l’année dernière.

Surréalisme à la Maison-Blanche

Sur les marchés, pas besoin de vous faire un dessin. Lundi, l’action Tesla chutait à nouveau de 15%. Depuis le début de l’année, c’est un trou d’air de près de 40%. Elon Musk a vu sa fortune dégringoler de 126 milliards de dollars, depuis le mois de janvier. Cette dégringolade a mené à une scène surréaliste, hier, entre Donald Trump et Elon Musk. La Maison-Blanche s’est transformée en concessionnaire Tesla. Voilà le président obligé de faire de la pub pour le constructeur américain.

Donald Trump, qui n’est “pas autorisé à rouler parce qu'(il n’a) pas conduit de voiture depuis longtemps”, a promis d’acheter un modèle pour le personnel de la Maison-Blanche. Il estime qu’Elon Musk ne “peut être puni pour être un patriote” et qu’il est “traité de manière injuste”. De son côté, le patron de Tesla a indiqué qu’il allait doubler sa production aux États-Unis, dans une sorte d’exercice d’autopersuasion.

Dans les faits, il n’a plus trop le choix. Si la chute se poursuit en Europe, il ne pourra plus compter que sur les marchés américains et chinois. Mais pour ce dernier, Tesla y subit une forte concurrence et voit ses parts de marché fortement baisser.

Les prix de l’occasion dégringolent

C’est un phénomène qui dure depuis plusieurs années : les prix des Tesla d’occasion sont en chute libre, passant de 70.000 dollars en 2022 aux Etats-Unis à 30.000 dollars en février 2025, selon les données du site Web du concessionnaire CarGurus. Plus récemment, les prix ont encore chuté de 10%, depuis le mois d’août.

Mais la donnée la plus pertinente est sans doute l’écart qui semble se creuser avec les autres constructeurs. Il est aujourd’hui de près 10.000 dollars, alors qu’il était à l’équilibre en 2023.

Il faudra surveiller attentivement l’évolution du marché dans les prochains mois. Car le boycott qui semble se dessiner pourrait conduire à une mauvaise surprise pour les propriétaires de Tesla qui voudraient se séparer de leurs véhicules.

Le marché de l’occasion des voitures électriques est pourtant en plein boum. Selon CarGurus, les ventes aux États-Unis ont bondi de 33,6 % en février 2025 par rapport à l’année dernière. Mais quand on retire, les Tesla de l’équation, on remarque que la progression est de 50%. Ces propriétaires de Tesla vont peut-être devoir garder leur autocollant “je l’ai acheté avant qu’Elon ne devienne fou” un peu plus longtemps.