L’action du pionnier des véhicules électriques Tesla chutait de plus de 8% à la Bourse de New York lundi, le constructeur pâtissant de ventes en berne et d’une forte baisse de la plupart des valeurs technologiques à Wall Street.

Vers 15H30 GMT, le cours de l’entreprise dévissait de 8,14% à 241,30 dollars. Tesla voyait en conséquence sa capitalisation boursière être divisée par deux depuis décembre après l’élection de Donald Trump, dont le patron de l’entreprise, Elon Musk, est un proche allié, à environ 700 milliards de dollars. Le plongeon du titre s’inscrit dans une tendance plus large de baisse des cours à Wall Street, notamment des valeurs technologiques, face aux craintes sur l’état de l’économie américaine.

Le Royaume-Uni à contre courant

Mais Tesla est aussi sanctionnée pour ses ventes en berne sur plusieurs de ses marchés. Selon les données de l’Association chinoise des voitures de particuliers (CPCA), le constructeur a vendu 30.688 véhicules en Chine en février, en baisse de 49% par rapport à la même période de l’an dernier. Idem en Europe, où malgré des immatriculations de véhicules électriques en hausse (+34% sur un an), les ventes de Tesla ont été divisées par deux en début d’année, selon des données publiées fin janvier par l’Association des constructeurs européens (ACEA). A contre-courant du reste du continent, le Royaume-Uni a vu les ventes de Tesla grimper de près de 21% en février.

Les prises de position d’Elon Musk aux côtés de Donald Trump ont refroidi certains acheteurs même s’il reste difficile d’évaluer à quel point le milliardaire et son soutien à l’extrême droite européenne ont pu effrayer de potentiels clients de Tesla. Des appels au boycott ont en revanche été lancés ces dernières semaines.