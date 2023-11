Votre 13e mois en 13 questions  

Voilà la période tant attendue de la prime de fin d’année, aussi appellée 13e mois. Quels critères déterminent si votre employeur vous versera (ou non) ce 13e mois ? Et qui y a droit ? Voici des réponses aux 13 questions les plus fréquemment posées sur ce sujet, établies par Robert Half.

1. Qu’est-ce que le treizième mois ?

À la fin de l’année, de nombreux salariés reçoivent un bonus de fin d’année de la part de leur employeur : la prime de fin d’année. C’est un avantage imposable reçu une fois par an en plus du salaire habituel. Puisque son montant est généralement proche du salaire brut mensuel, il est appelé le 13e mois. Contrairement à d’autres primes liées aux performances individuelles ou à celles de l’entreprise, ce 13e mois n’est pas lié à vos résultats professionnels.

2. Quelle est la différence entre prime de fin d’année et treizième mois ?

Le treizième mois est une forme de prime de fin d’année, mais toutes les primes de fin d’année ne correspondent pas nécessairement à un 13e mois. En bref, le treizième mois équivaut à un mois de salaire brut supplémentaire en plus du salaire normal.

Votre performance n’affecte pas votre droit au treizième mois. Il ne faut donc pas le confondre avec un bonus, dont le montant dépend souvent de vos résultats et est décidé après une évaluation individuelle, représentant un pourcentage de votre salaire.

3. Le treizième mois est-il légalement obligatoire ?

Malheureusement, les employeurs ne sont pas légalement tenus de verser un treizième mois. Cependant, dans certaines conventions collectives, des accords spécifiques existent. Si votre employeur est soumis à ces accords, il est alors obligé de verser cette prime.

4. Des conditions s’appliquent-elles au treizième mois ?

Effectivement, le treizième mois peut être soumis à certaines conditions. Certains employeurs ne versent cette prime qu’aux salariés présents à une date spécifique, condition devant être clairement stipulée par écrit.

5. Pourquoi les employeurs offrent-ils un treizième mois ?

Le treizième mois est souvent un moyen pour l’employeur de se distinguer. C’est un avantage très attractif non disponible partout. Ne vous laissez pourtant pas toujours séduire par un treizième mois. Pourquoi ? Vous le saurez à la question 10…

6. Certains employés peuvent-ils être exclus du treizième mois ?

Aucun salarié ne peut être privé du treizième mois arbitrairement. Les employeurs sont tenus au respect de l’égalité de traitement, incluant l’équité salariale.

7. Ai-je droit à un treizième mois avec un contrat à durée déterminée ?

L’égalité de traitement entre salariés stipule que les contrats à durée déterminée ont également droit au treizième mois. Cependant, le montant de la prime de fin d’année peut varier, souvent proportionnel au salaire. De plus, des conditions spécifiques peuvent être mentionnées dans le contrat, comme une durée minimale passée dans l’entreprise.

8. Si je suis embauché en cours d’année ou si je démissionne, est-ce que j’ai droit à mon treizième mois ?

Si vous commencez à travailler en milieu d’année, vous recevrez généralement une portion de votre 13e mois, proportionnelle aux mois travaillés. De même, si vous quittez l’entreprise en cours d’année suite à un licenciement, cela peut être prévu. Cependant, vérifiez votre contrat, car votre employeur n’est pas toujours tenu de le faire. Si vous démissionnez et avez moins de 5 ans d’ancienneté, il est possible que vous n’ayez pas droit à la prime de fin d’année.

9. Pourquoi mon treizième mois est-il moins élevé que mon salaire normal ?

Recevoir un treizième mois signifie obtenir un mois de salaire supplémentaire sur votre salaire brut. Malheureusement, cela ne se traduit pas par un montant net identique à votre salaire habituel. Vous payez davantage d’impôts sur ce 13e mois en raison d’un barème spécifique avec un taux d’imposition plus élevé. De plus, ce treizième mois n’est pas soumis aux cotisations de votre régime de pension, ce qui réduit le montant final.

Chaque entreprise calcule le treizième mois différemment, il est donc préférable de demander à votre employeur pour connaître le détail de ce calcul.

11. Quand est versé le treizième mois ?

En règle générale, le treizième mois est versé en décembre, souvent en même temps que le salaire mensuel, juste à temps pour les achats de Noël et les vacances d’hiver.

12. Est-ce toujours avantageux d’avoir un treizième mois ?

Recevoir ce cadeau de votre employeur semble attrayant. Dans la plupart des cas, il s’agit réellement d’un supplément. Cependant, certaines entreprises utilisent ce treizième mois pour compenser un salaire mensuel peu élevé.

Dans ces situations, malgré ce 13e mois, votre rémunération peut être équivalente à celle d’un autre employeur offrant un meilleur salaire sans cet avantage. C’est pourquoi il est important de ne pas considérer uniquement le treizième mois comme le critère déterminant pour choisir un employeur.

13. Et si l’entreprise ne verse pas de treizième mois à cause de mauvais résultats ?

Il peut arriver que l’entreprise ne verse pas le treizième mois si ses résultats sont inférieurs aux prévisions. Certains contrats stipulent que ce 13e mois est lié aux performances de l’entreprise. Cependant, si cette condition n’est pas explicitement mentionnée, vous avez légalement droit à ce treizième mois.