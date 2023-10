Plan cafétéria : la voiture perd en popularité au profit du vélo

Selon un rapport d’Acerta, la voiture comme moyen de rémunération extralégal perd fortement en popularité cette année : sa part dans les plans cafétéria diminue de moitié. Celle du vélo augmente, tout comme celle des warrants. L’épargne-pension reste l’option la plus populaire du marché.

En Belgique, de nombreux travailleurs ont droit à ce qu’on appelle un plan « cafétéria ». Il s’agit d’avantages extralégaux qu’une entreprise peut offrir à ses employés, comme une voiture de société, un plan d’épargne-pension, une assurance hospitalisation et ainsi de suite.

La popularité de ces avantages change avec le temps. C’est ce que constate le prestataire de services RH Acerta, qui suit les tendances en la matière, dans une étude publiée ce mardi. « Nous observons les effets de l’inflation élevée et le fait que le travail à domicile soit devenu la nouvelle norme », décrit Acerta d’emblée.

Voiture en perte de vitesse

Il y a un an, 8,4% des travailleurs optaient encore pour une voiture. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 3,5%, soit une chute de plus de la moitié. Le vélo, en revanche, gagne en popularité : sa part passe de 4 à 5,3%, dépassant ainsi celle de la voiture.

Pour Acerta, cette baisse de la part de la voiture est due au télétravail. Mais ce n’est pas le seul élément que le télétravail vient modifier. « Ces dernières années, le multimédia a consolidé sa place parmi les avantages extralégaux et remporte toujours une grande popularité », note le prestataire. Ainsi, 13,5% des travailleurs choisissent un téléphone (forte hausse) dans leur plan cafétéria, et 15,6% un PC (légère hausse). L’abonnement internet perd cependant en popularité, tout comme l’achat d’un bureau à domicile.

Le travail à domicile diminuerait aussi l’achat de jours de congé. Ils sont en chute pour une deuxième année de suite. Plus que 10,7% des travailleurs choisissent cette option, contre 12% l’année dernière.

« En raison du télétravail, les travailleurs ont moins besoin de vacances, car ils peuvent mieux contrôler l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée dans leur bureau à domicile. La perte de popularité des solutions de mobilité n’est pas vraiment une surprise non plus. Cette option remporte de toute manière plus de succès que ne le montrent les chiffres. Après tout, les choix de mobilité sont généralement valables pour plusieurs années. Une personne qui a souscrit un leasing de vélo ou de voiture l’année passée ou l’année précédente, par exemple, ne le fait plus cette année. Pourtant, le vélo représente à nouveau un peu plus de 5 % des choix, soit une légère augmentation par rapport aux 4 % de l’année dernière. La poursuite de l’électrification des voitures n’a apparemment pas permis de remédier au fait que les travailleurs décident moins souvent de consacrer leur budget à la voiture », ajoute Catherine Langenaeken, experte en rémunération flexible chez Acerta, dans un communiqué.

Lire aussi | La voiture de société en perte de vitesse ?

Épargne-pension et « cash »

L’option la plus populaire des plans cafétéria reste l’épargne-pension, malgré une légère baisse (de 31,5 à 28,6%). Un autre produit financier a aussi le vent en poupe cette année : les warrants, ou options sur des actions de l’entreprise (les employés peuvent acheter les titres à un prix inférieur au cours boursier). Sa part est passée de 7 à 11,4%, soit une hausse de plus de 60%.

C’est l’inflation cette fois qui est derrière cette tendance. « Les Belges sont les champions de l’épargne, et l’épargne-pension est une formule intéressante. Compte tenu de la hausse exponentielle du coût de la vie cette année, les travailleurs sont plus conscients que jamais de la nécessité de mettre de l’argent de côté pour plus tard. Dès lors, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ils optent principalement pour l’épargne-pension. Mais il convient aussi de souligner que de nombreux travailleurs choisissent à nouveau des liquidités supplémentaires au moyen des warrants », analyse Catherine Langenaeken.

Autres tendances

Sinon, d’autres chiffres changent aussi fortement. L’assurance hospitalisation gagne par exemple en popularité. Sa part passe de 6 à 8,8%, soit une augmentation de près de 50%. L’option « sport et culture » est celle qui perd le plus de terrain : elle passe de 0,5 à 0,1%, soit une baisse de plus de 90%.