Travail : quelle est la compétence la plus demandée en 2025 ?

Les employeurs demandent de plus en plus à leurs travailleurs d’être capables de s’adapter. C’est devenu la compétence la plus sollicitée. Et ils sont encore plus regardants quant aux candidats. A quoi faut-il savoir s’adapter ?

En 2025, comment se démarquer sur le marché du travail ? Quelle est la compétence la plus demandée par les recruteurs et les employeurs ? Ou par votre employeur actuel ? Le prestataire de services en ressources humaines Acerta s’est penché sur la question et a sondé les entreprises.

Pour neuf employeurs sur dix, c’est la “capacité d’adaptation des travailleurs aux nouvelles situations et aux nouveaux outils”. Il y a quatre ans, c’était le cas pour deux tiers des employeurs. “La compétence n’a cessé de gagner en importance dans leur organisation au cours des dernières années. Les entreprises la jugent importante non pas tant en raison de l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) qu’en raison des pénuries de main-d’œuvre et de l’inadéquation du marché de l’emploi, qui exigent que les travailleurs soient à même d’évoluer vers de nouvelles fonctions”, peut-on lire.

Les autres raisons qui exigent que les travailleurs soient capables de s’adapter sont “l’évolution rapide des besoins des clients et l’importance de se développer en tant qu’organisation dans un environnement concurrentiel”, précise encore Acerta. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’IA est loin des premiers éléments auxquels les travailleurs doivent pouvoir s’adapter. Elle n’est citée directement que par 6% des répondants.

Lire aussi | Tout ce qui change au 1er janvier 2025 pour les employés et les employeurs

Les employeurs sont d’ailleurs plutôt satisfaits de leurs employeurs à cet égard. 60% d’entre eux leur donnent une note de six sur dix, ou plus. Mais c’est plutôt une évaluation générale, et pas un moyen de mesure concret. Seule une entreprise sur dix fait des tests en la matière, pour mesurer la capacité des travailleurs.

Pour ce qui est des entretiens d’embauche, les employeurs sont déjà plus regardants. 33% d’entre eux indiquent passer par un assessment center pour tester la capacité d’adaptation des candidats (et 33% comptent le faire à l’avenir). Et 66% des employeurs indiquent également évaluer cette capacité lors de l’entretien de sélection (et 27% prévoient de le faire, dans le futur).

Après l’évaluation vient la formation. 44% des répondants indiquent avoir mis en place des formations pour développer et améliorer la capacité d’adaptation des employés. Et 48% veulent le faire, à l’avenir. Ils jugent aussi qu’il est important de parler de cette compétence et des attentes : “Les employeurs reconnaissent également l’importance d’adopter une communication claire sur les changements et les attentes (67 %), de fournir un soutien correct depuis la direction (58 %) et d’encourager une vision positive du changement (44 %)”, note Acerta.