Quelles sont les compétences les plus demandées dans votre secteur ?

Les compétences demandées changent de secteur en secteur. Est-ce que les candidats misent plus sur les compétences douces ou les compétences techniques en postulant ?

Le marché du travail est en constante évolution. Et pour convaincre un recruteur, il faut avoir les compétences les plus demandées et savoir les mettre en valeur sur un CV. Ces compétences demandées dépendent du secteur : l’informatique ne demande pas les mêmes que l’horeca ou les professions techniques.

Zety, site de conseils en ressources humaines, s’est penché sur la question. Il propose un outil pour aider les utilisateurs à créer des CV. Cet outil a généré plus d’un million de CV, et Zety a passé les données au peigne fin. Quelles sont donc compétences les plus prisées par les candidats, mais aussi par les employeurs ?

Lire aussi | Les grandes tendances du marché de l’emploi belge en 2025

Compétences

Tout secteur confondu, les compétences les plus populaires sont les suivantes : esprit d’équipe, autonomie, motivation et dévouement, sens de la communication, excellente organisation du travail, capacité d’apprentissage, permis de conduire, souci du détail, maitrise du pack Office et responsabilité et résistance au stress. Pour les trois qui figurent en tête, “ce choix s’explique du fait que ces compétences sont indispensables pour facilement s’intégrer et s’adapter à un nouvel environnement de travail, et feront bonne impression dès le premier contact avec le recruteur”, peut-on lire.

Zety ajoute que les compétences relationnelles sont en effet très demandées par les recruteurs. 60% d’entre eux estiment en effet que les compétences douces sont plus importantes que les compétences techniques.

Informatique

Quelles sont les compétences les plus demandées dans le secteur de l’informatique ? C’est un domaine assez technique, des compétences précises sont donc souvent un must. Les candidats les mettent donc en avant, mais pas nécessairement plus que les compétences douces.

Les développeurs séniors soulignent par exemple leur sens de la communication avant leur capacité à créer un site web. Et leur capacité d’apprentissage avant leurs compétences en matière de systèmes d’hébergement. Pour les développeurs, la création d’un site web ne vient qu’en quatrième place, après trois compétences douces (sens de la communication, capacité d’apprentissage et esprit d’équipe). Pour ceux qui travaillent sur le développement du front-end, les aspects techniques comme Java ou HTML sont plus importants que l’esprit d’équipe et l’autonomie. Pareil pour le technicien informatique, qui met d’abord en avant la configuration matérielle et réseaux et l’assistance informatique à distance.

Un technicien informatique met en moyenne 11,03 compétences sur son CV. Un développeur full stack en inscrit 9,80.

Professionnels issus d’études supérieures

Pour les personnes qui ont obtenu un diplôme d’études universitaires, il y a également un mélange de compétences techniques et douces qui est mis en avant. Les ingénieurs par exemple misent avant tout sur les compétences douces. Le top 5 ne reprend pas de compétences techniques. Ils inscrivent en moyenne 10,79 compétences sur leur CV.

Un chef de projet cite la gestion de projets en premier lieu, devant l’autonomie et la communication. Un juriste plutôt les compétences techniques, comme le conseil juridique et la rédaction de notes juridiques, devant les compétences douces, tout comme un avocat (gestion de dossier et rédaction d’actes sont les premiers choix).

Horeca et professions techniques

“Même s’ils demandent des compétences techniques, il est tout aussi essentiel de posséder l’attitude adéquate pour réussir dans un environnement rapide et stressant”, explique Zety, pour les personnes qui travaillent dans la restauration. De la cuisine à la salle, en passant par le bar, ce sont surtout l’esprit d’équipe, la motivation et le dévouement, la capacité d’apprentissage et l’autonomie que les candidats mettent en avant. Devant des compétences plus spécifiques au métier, comme l’accueil des clients.

Pour les professions techniques, c’est un peu le même cas de figure. Les préparateurs de commandes, agents d’entretien et employés polyvalents mettent surtout leurs soft skills en avant. Seuls les techniciens de maintenances soulignent plutôt leurs compétences spécifiques au corps de métier, comme le diagnostic de panne et la maintenance préventive.

Ces sont aussi les travailleurs de ces différentes catégories qui mettent moins de compétences sur leur CV. Un agent de conditionnement en note par exemple 2,55, un plongeur 3.25 et un chef de cuisine 3,27.

Lire aussi | L’horeca boit la tasse

Atout

“L’habileté à adapter son CV en fonction des spécificités du secteur est un atout majeur pour tout candidat. En comprenant les compétences les plus recherchées dans son domaine et en les alignant avec les attentes du marché local, un candidat peut se positionner de manière plus stratégique et se démarquer des autres. Cette approche ciblée et réfléchie est souvent ce qui fait la différence entre un CV qui attire l’attention et un CV qui passe inaperçu”, en conclut Zety.