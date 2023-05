Avec l’arrivée de l’IA, quelles seront les compétences les plus demandées dans les entreprises ?

Un récent rapport du Forum économique mondial dévoile les compétences recherchées par les entreprises dans le futur.

Dans son récent rapport sur le « futur du monde du travail » (Future of Jobs Report 2023), le Forum économique mondial annonce de grands changements dans le monde du travail, notamment du fait de la croissance de la numérisation, du changement climatique et de l’arrivée de l’intelligence artificielle, toujours plus poussée dans différentes secteurs. L’étude annonce les métiers les plus porteurs et les plus menacés dans le futur (lire notre article ici). Elle se base sur une recherche menée dans pas moins de 800 entreprises à travers 45 pays (11 millions d’employés).

Le Forum économique mondial dans son rapport évoque également les compétences qui seront les plus demandées chez les employés dans un futur proche.

« Les compétences cognitives sont celles dont l’importance croît le plus rapidement, ce qui reflète l’importance croissante de la résolution de problèmes complexes sur le lieu de travail », note le rapport. La réflexion analytique et la réflexion créative viennent en première et deuxième place, respectivement. Elles figurent également tout en haut de la liste des compétences à développer avec des formations, entre aujourd’hui et 2027. Elles se trouvent sur la liste des compétences qui devraient encore gagner en importance dans les années à venir.

L’utilisation de l’IA et des big data arrive en troisième place du classement des compétences à être améliorées moyennant des formations, entre aujourd’hui et 2027.

D’autres compétences importantes qui sont amenées à être fortement plébiscitées dans le futur sont la résilience, la flexibilité et l’agilité, la motivation et la conscience de soi, la curiosité et apprentissage continu, la culture technologique, la gestion des talents.

Dextérité manuelle, endurance et précision sont celles qui devraient gagner le moins d’importance dans les années à venir.